Επικοινωνία Ερντογάν με τον αρχηγό της Χαμάς: «Η Τουρκία θα συνεχίσει τον αγώνα για διαρκή ειρήνη»

Επικοινωνία με τον ανώτατο πολιτικό ηγέτη της Χαμάς Ισμαήλ Χανιγιά είχε το Σάββατο ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ο Χανίγια είναι ο «νο 1» καταζητούμενος των Ισραηλινών, και η Χαμάς θεωρείται από πολλά δυτικά κράτη τρομοκρατική οργάνωση.



«Η Άγκυρα εργάζεται για να διασφαλίσει ότι η Γάζα θα λάβει ανθρωπιστική βοήθεια, οι τραυματίες μπορούν να νοσηλευθούν στην Τουρκία όταν είναι απαραίτητο» δήλωσε ο Ερντογάν στον Ισμαήλ Χανίγια.



«Η Τουρκία θα συνεχίσει τον διεθνή αγώνα για διαρκή ειρήνη, ίδρυση παλαιστινιακού κράτους στα σύνορα του 1967 με πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ» διεμήνυσε ο πρόεδρος Ερντογάν στον Χανίγια σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη Μανώλη Κωστίδη.

Mύδρους κατά των δυτικών χωρών για την παθητικότητα που επιδεικνύουν και την αποτυχία τους να σταματήσουν τους βομβαρδισμούς του Ισραήλ στη Γάζα, εξαπέλυσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην επικοινωνία που είχε νωρίτερα με τον ΓΓ. του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ.



Η ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας



«O πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ.



»Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν η τελευταία κατάσταση στη Γάζα, τι πρέπει να γίνει για να αποτραπούν οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η απρόσκοπτη παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας σε αθώους πολίτες.



»Κατά τη συνάντηση, ο Πρόεδρός μας Ερντογάν δήλωσε ότι στάση των δυτικών χωρών αυξάνει τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Γάζα, ότι η αποτυχία των χωρών να καταβάλουν προσπάθειες για να σταματήσουν το Ισραήλ θα οδηγήσει σε ανεπανόρθωτες συνέπειες και ότι η Δύση και η παγκόσμια κοινή γνώμη πρέπει να αναλάβουν δράση. το συντομότερο δυνατό για να τερματιστούν οι ανθρωπιστικές τραγωδίες που συμβαίνουν μπροστά στα μάτια μας και αγνοούνται».

Για την επικοινωνία του με τον Ταγίπ Ερντογάν ενημέρωσε και ο ΓΓ. του ΝΑΤΟ με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.



Ειδικότερα, όπως επισημαίνει ο κ. Στόλτενμπεργκ, συζήτησαν «για την τρομοκρατία και την κατάσταση στη Μέση Ανατολή».



«Συμφωνούμε ότι η τρομοκρατία πρέπει να καταπολεμηθεί και οι πολίτες να προστατεύονται. Χαιρετίζω ότι η επείγουσα βοήθεια φτάνει τώρα στη Γάζα» υπογραμμίζει ο ΓΓ της Συμμαχίας.



Οι δυο άνδρες, αναφέρθηκαν και στο ζήτημα της ένταξης της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ.



