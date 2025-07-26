Βερολίνο: Χιλιάδες κατά της μισαλλοδοξίας και του ρατσισμού

Η φετινή Christopher Street Day (CSD) που διεξάγεται στο Βερολίνο στέλνει ηχηρά και επίκαιρα μηνύματα κατά της ομοφοβίας, της τρανσφοβίας, της μισαλλοδοξίας και του ρατσισμού. Από νωρίς το πρωί, χιλιάδες πολίτες πλημμύρισαν τους δρόμους της γερμανικής πρωτεύουσας, συμμετέχοντας στη μεγάλη παρέλαση και στις εκδηλώσεις που διεκδικούν ίσα δικαιώματα για την ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα και μια ανοιχτή, πολυπολιτισμική κοινωνία.

Η έναρξη της CSD φέτος σηματοδοτήθηκε από σιωπηλή τελετή στο Μνημείο Ομοφυλόφιλων Θυμάτων του Εθνικοσοσιαλισμού, παρουσία του δημάρχου Βερολίνου Κάι Βέγκνερ (Χριστιανοδημοκράτες), επιβεβαιώνοντας τον επίσημο χαρακτήρα της εκδήλωσης.

Διεκδικήσεις και εναλλασσόμενες εντάσεις

Βασικός στόχος των δεκάδων χιλιάδων διαδηλωτών είναι να φέρουν ξανά στο προσκήνιο και με μεγαλύτερη ένταση την ανάγκη για ορατότητα των queer ατόμων αλλά και τη μηδενική ανοχή σε κάθε μορφή διάκρισης. Όπως επισημαίνουν, σε μια Ευρώπη όπου οι ακροδεξιές ιδεολογίες ενισχύονται και ο Ντόναλντ Τραμπ έχει κηρύξει «πόλεμο στη λεγόμενη woke ατζέντα», οι διεκδικήσεις καθίστανται πιο επίκαιρες από ποτέ.

Παράλληλα, το φετινό πρόγραμμα των εκδηλώσεων εμπλουτίζεται με επιμέρους αντιρατσιστικές και αντικαπιταλιστικές διαδηλώσεις, ενώ αναμένονται και μικρότερες αντιδιαδηλώσεις ακροδεξιών ομάδων. Η αστυνομική παρουσία ξεπερνά τους 1.300 αστυνομικούς για την ασφάλεια της διοργάνωσης.

Αντιδράσεις στη στάση της κυβέρνησης

Έντονες αντιδράσεις έχουν προκαλέσει η απόφαση του καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς και της προέδρου της Μπούντεσταγκ Γιούλια Κλέκνερ να μην υψωθεί εφέτος η σημαία του ουράνιου τόξου έξω από το κοινοβούλιο, απόφαση που θεωρήθηκε προσβλητική για την κοινότητα. Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η αμφιλεγόμενη δήλωση του Μερτς: «η Μπούντεσταγκ δεν είναι τσίρκο», φράση στην οποία απάντησαν δυναμικά οι διαδηλωτές, εντάσσοντας στη φετινή παρέλαση το θέμα «τσίρκο» για να προβάλουν αξίες όπως η αλληλεγγύη, η αγάπη και η πολυχρωμία της δημοκρατίας.

Ιστορική αναφορά και διαρκές μήνυμα

Η CSD έχει τις ρίζες της σε ιστορικά γεγονότα: είναι μια ημέρα μνήμης για τις μεγάλες διαδηλώσεις που ακολούθησαν την αστυνομική καταστολή στο Stonewall Inn της Christopher Street, στη Νέα Υόρκη, στις 28 Ιουνίου 1969. Αυτά τα γεγονότα αποτέλεσαν την αφετηρία για τις μαζικές διεκδικήσεις δικαιωμάτων των ομοφυλόφιλων και τρανς ατόμων διεθνώς.

Πηγή: Deutsche Welle

