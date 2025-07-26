Ισραήλ: Το πλοίο Handala του Στόλου για την Ελευθερία πλησιάζει στη Γάζα, ελπίζοντας να σπάσει τον αποκλεισμό

Το φιλοπαλαιστινιακό κίνημα «Στόλος για την Ελευθερία» έκανε γνωστό σήμερα ότι το νέο πλοίο του που μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας πλησιάζει στις ακτές του παλαιστινιακού θύλακα και ο στόχος είναι να δέσει εκεί το πρωί της Κυριακής, παρά τον αποκλεισμό που έχει επιβάλει το Ισραήλ.

Το πλοίο Handala, που έχει ναυλωθεί από αυτό το διεθνές, ειρηνικό κίνημα υποστήριξης των Παλαιστινίων, κατάφερε να πλησιάσει περισσότερο στη Γάζα σε σύγκριση με το προηγούμενο, το Madleen, που αναχαιτίστηκε τον Ιούνιο. Σήμερα απείχε περίπου 105 ναυτικά μίλια (194 χιλιόμετρα) από τον προορισμό του, ανέφεραν οι οργανωτές της αποστολής.

Στο πλοίο επιβαίνουν 19 ακτιβιστές διαφόρων εθνικοτήτων, μεταξύ των οποίων και δύο βουλευτές του γαλλικού κόμματος της ριζοσπαστικής αριστεράς «Ανυπότακτη Γαλλία», η Γκαμπριέλ Καταλά και η Εμά Φουρό, καθώς και δύο δημοσιογράφοι. Το Handala απέπλευσε στις 13 Ιουλίου από το λιμάνι των Συρακουσών, στη Σικελία.

Το ισραηλινό πολεμικό ναυτικό έχει προειδοποιήσει ότι δεν θα του επιτρέψει να φτάσει στον πολιορκημένο θύλακα. «Ο ισραηλινός στρατός εφαρμόζει νόμιμο ναυτικό αποκλεισμό ασφαλείας στη Λωρίδα της Γάζας και είναι έτοιμος για διάφορα σενάρια, τα οποία θα εφαρμόσει συμφώνως προς τις οδηγίες» της πολιτικής ηγεσίας, είπε σήμερα ένας εκπρόσωπος μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Το Handala είναι ένα νορβηγικό πρώην ψαροκάικο που σήμερα μεταφέρει ιατρικό υλικό, τρόφιμα, είδη για παιδιά και φάρμακα. Η αποστολή, που χρηματοδοτήθηκε από δωρεές, έχει ως στόχο να σπάει τον ισραηλινό αποκλεισμό της Γάζας, η οποία αντιμετωπίζει σοβαρή ανθρωπιστική κρίση, και να παραδώσει τη βοήθεια.

Υπηρεσίες του ΟΗΕ και πολλές μη κυβερνητικές οργανώσεις προειδοποιούν ότι η Γάζα αντιμετωπίζει άμεσο κίνδυνο λιμού.

Το πλήρωμα του Handala ανέφερε μέσω της πλατφόρμας Χ ότι θα ξεκινήσουν απεργία πείνας εάν το πλοίο αναχαιτιστεί από τον ισραηλινό στρατό και συλληφθούν οι επιβαίνοντες σε αυτό.

Πριν από έξι εβδομάδες είχε αναχωρήσει από την Ιταλία το Madleen, ένα άλλο σκάφος του Στόλου. Το ιστιοπλοϊκό, στο οποίο επέβαιναν 12 ακτιβιστές, αναχαιτίστηκε σε απόσταση περίπου 185 χιλιομέτρων δυτικά της Γάζας. Μεταξύ των επιβατών του ήταν η Σουηδή ακτιβίστρια για το περιβάλλον Γκρέτα Τούνμπεργκ και η ευρωβουλευτής Ριμά Χασάν.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

