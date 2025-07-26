Τραμπ: Οι ηγέτες της Ταϊλάνδης και της Καμπότζης θέλουν "ειρήνη" και συμφώνησαν να συναντηθούν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ συνομίλησε σήμερα με τους ηγέτες της Καμπότζης και της Ταϊλάνδης, σε μια προσπάθεια να επιτευχθεί κατάπαυση του πυρός μεταξύ των δύο χωρών οι οποίες συγκρούονται από την Πέμπτη λόγω μιας συνοριακής διαφορές.

Από τις μάχες έχουν σκοτωθεί μέχρι στιγμής 33 άνθρωποι.

«Μόλις μίλησα με τον πρωθυπουργό της Καμπότζης για να σταματήσουμε τον πόλεμο με την Ταϊλάνδη. Αυτή τη στιγμή τηλεφωνώ στον μεταβατικό πρωθυπουργό της Ταϊλάνδης για να του ζητήσω επίσης κατάπαυση του πυρός και το τέλος του πολέμου που μαίνεται», έγραψε σε ανάρτησή του στον ιστότοπο Truth Social ο Τραμπ.

Σε ξεχωριστή ανάρτηση, λίγα λεπτά αργότερα, έκανε λόγο για μια «πολύ καλή συνομιλία» με τον Ταϊλανδέζο πρωθυπουργό.

«Η Ταϊλάνδη, όπως και η Καμπότζη, θέλει κατάπαυση του πυρός και ΕΙΡΗΝΗ», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον Τραμπ, οι ηγέτες των δύο ασιατικών χωρών συμφώνησαν να συναντηθούν και να επιδιώξουν να συνάψουν ειρήνη. Πρόσθεσε ότι, μόλις γίνει αυτό, ο ίδιος «ανυπομονεί» να ολοκληρώσει τις εμπορικές συμφωνίες μεταξύ των ΗΠΑ και των δύο χωρών.

Μια μακροχρόνια συνοριακή διαφορά ήταν η αφορμή, την Πέμπτη, για την έναρξη εχθροπραξιών με τη συμμετοχή μαχητικών αεροσκαφών, αρμάτων, πυροβολικού και χερσαίων δυνάμεων.

