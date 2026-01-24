Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας: «Λυπούμαστε για την αποχώρηση των ΗΠΑ»

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προέβη σε μία λιτή ανακοίνωση με την οποία ανέφερε ότι εμμένει στη στάση και στις ενέργειές του απέναντι σε αυτήν την πρωτοφανή παγκόσμια υγειονομική κρίση που προκάλεσε η πανδημία του COVID-19 και εκφράζει τη λύπη του για την κοινοποίηση της απόφασης των Ηνωμένων Πολιτειών να αποχωρήσουν από τον Οργανισμό.

Στην ανακοίνωση εκφράζεται επίσης η επιθυμία του ΠΟΥ σύντομα οι ΗΠΑ να επιστρέψουν.

Πηγή: skai.gr

