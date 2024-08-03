Σε τουλάχιστον 24 συλλήψεις έχει προχωρήσει το Ιράν, μεταξύ των οποίων ανώτερους αξιωματικούς των μυστικών υπηρεσιών, στρατιωτικούς αξιωματούχους και εργαζόμενους σε στρατιωτικό ξενώνα στην Τεχεράνη, ως απάντηση στα κενά ασφαλείας που έγιναν ορατά και είχαν ως αποτέλεσμα τη δολοφονία του ηγέτη της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια, όπως αναφέρουν οι New York Times που επικαλούνται δύο Ιρανούς που γνωρίζουν για την έρευνα.

Η είδηση ​​των μαζικών συλλήψεων ήρθε μετά την ανακοίνωση των Φρουρών της Επανάστασης οι οποίοι σε ανακοίνωσή τους δήλωσαν ότι «το εύρος και οι λεπτομέρειες αυτού του περιστατικού βρίσκονται υπό διερεύνηση και θα ανακοινωθούν σε εύθετο χρόνο».

Ένα μέλος των Φρουρών, το οποίο ζήτησε ανωνυμία επειδή δεν είχε δικαίωμα να μιλήσει, δήλωσε ότι δεν γνώριζε για τις συλλήψεις, αλλά σημείωσε ότι τα πρωτόκολλα ασφαλείας είχαν αναθεωρηθεί πλήρως τις τελευταίες δύο ημέρες για τους ανώτερους αξιωματούχους.

Το Σώμα των Φρουρών που έχει αναλάβει την έρευνα, δεν έχει δημοσιοποιήσει ακόμη λεπτομέρειες για τις συλλήψεις ούτε για τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει μέχρι στιγμής για την έκρηξη, συμπεριλαμβανομένης της αιτίας της. Αλλά έχει ορκιστεί μια σκληρή εκδίκηση, όπως και ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος έχει δώσει εντολή για απευθείας χτύπημα στο Ιράν, σύμφωνα με τρεις Ιρανούς αξιωματούχους.

Επιπλέον, η ένταση και το εύρος της έρευνας των Φρουρών της Επανάστασης αποκαλύπτουν τον βαθμό με τον οποίο η δολοφονία έχει συνταράξει την ηγεσία της χώρας, σχολιάζουν οι NYT. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ η θανατηφόρα έκρηξη, η οποία σκότωσε επίσης τον Παλαιστίνιο σωματοφύλακα του Χανίγια δεν ήταν μόνο μια καταστροφική κατάρρευση της ασφάλειας, ούτε μόνο μια αποτυχία προστασίας ενός βασικού συμμάχου, ούτε δείχνει μόνο την αδυναμία περιορισμού της διείσδυσης της Μοσάντ, ούτε είναι μόνο ένα ταπεινωτικό πλήγμα για τη φήμη τους. Ήταν όλα αυτά μαζί και πολλά άλλα. Διότι, το χτύπημα αυτό έκανε το Ιράν να συνειδητοποιήσει ότι αν το Ισραήλ κατάφερε να βάλει στο στόχαστρο έναν τόσο σημαντικό επισκέπτη, μια μέρα που η πρωτεύουσα βρισκόταν υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας, και να πραγματοποιήσει την επίθεση σε ένα άκρως ασφαλές συγκρότημα εξοπλισμένο με αλεξίσφαιρα παράθυρα, αεράμυνα και ραντάρ, τότε κανείς δεν είναι πραγματικά ασφαλής.

«Η αντίληψη ότι το Ιράν δεν μπορεί να προστατεύσει ούτε την πατρίδα του ούτε τους βασικούς συμμάχους του θα μπορούσε να αποβεί μοιραία για το ιρανικό καθεστώς, διότι ουσιαστικά σηματοδοτεί στους εχθρούς του ότι αν δεν μπορούν να ανατρέψουν την Ισλαμική Δημοκρατία, μπορούν να την αποκεφαλίσουν», δήλωσε ο Ali Vaez, επικεφαλής για το Ιράν στο International Crisis Group.

Υπενθυμίζεται ότι οι New York Times, επικαλούμενοι αξιωματούχους της Μέσης Ανατολής, ανέφεραν ότι ο Χανίγια σκοτώθηκε από εκρηκτικό μηχανισμό που τοποθετήθηκε πριν από μήνες στον ξενώνα.

