Όταν η Φαμπιόλα, ανύπαντρη μητέρα και πολιτογραφημένη πολίτης των ΗΠΑ από τη Λατινική Αμερική, έμαθε για τον θανατηφόρο πυροβολισμό της Ρενέ Γκουντ από πράκτορα της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE), είπε ότι ένιωσε συντετριμμένη και τρομοκρατημένη.

Στη συνέχεια, όμως, ενώθηκε με τους χιλιάδες άλλους κατοίκους της Μινεσότα που έχουν προσφερθεί εθελοντικά να παρακολουθούν τις κινήσεις των πρακτόρων της ICE μετά τον θάνατο της Γκουντ – παρά τους φόβους της για την ίδια και τον επτάχρονο γιο της, Άσερ. «Φοβάμαι, αλλά ταυτόχρονα ξέρω ότι πρέπει να φροντίσω και τους ανθρώπους μου», είπε.

Ακτιβιστές αναφέρουν ότι έχουν κατακλυστεί από νέους εθελοντές, παρά τον κίνδυνο βίας, από τότε που η Γκουντ σκοτώθηκε από τον πράκτορα της ICE, Τζόναθαν Ρος.

Ομοσπονδιακοί πράκτορες πυροβόλησαν και σκότωσαν το Σάββατο μία κάτοικο της Μινεάπολης, το δεύτερο άτομο που χάνει τη ζωή του από τότε που η κυβέρνηση Τραμπ ενίσχυσε την πόλη με 3.000 αξιωματούχους επιβολής της μεταναστευτικής νομοθεσίας.

Η Φαμπιόλα, που ζει στις ΗΠΑ εδώ και 20 χρόνια και είναι ιδιοκτήτρια κατασκευαστικής εταιρείας, δεν γνώριζε προσωπικά τη Γκουντ. Η μητέρα τριών παιδιών σκοτώθηκε όταν σταμάτησε το αυτοκίνητό της κατά τη διάρκεια επιχείρησης επιβολής της μεταναστευτικής νομοθεσίας, μόλις λίγα τετράγωνα από το σπίτι της Φαμπιόλα.

Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS) δεν απάντησε σε αιτήματα για σχόλιο σχετικά με τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι παρατηρητές στη Μινεσότα, ωστόσο αξιωματούχοι λένε ότι οι ομοσπονδιακοί πράκτορες απαντούν με πυρά όταν φοβούνται για τη ζωή τους. Η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας, Κρίστι Νόεμ, και άλλα στελέχη της κυβέρνησης Τραμπ έχουν χαρακτηρίσει τους διαδηλωτές και παρατηρητές ως «αντι-ICE» και «ακροαριστερούς» ταραχοποιούς.

«Και αν μου συμβεί κάτι;»

Η Φαμπιόλα και ο Άσερ πλέον σφυρίζουν με τις σφυρίχτρες τους όταν εντοπίζουν πράκτορες μετανάστευσης στον δρόμο προς το σχολείο. Έχει μάθει στον Άσερ πώς να αναγνωρίζει τους ομοσπονδιακούς πράκτορες από τις στολές τους και τον έχει βάλει να απομνημονεύσει τα τηλέφωνα των παππούδων του σε περίπτωση που εκείνη συλληφθεί.

Η Φαμπιόλα, η οποία αρνήθηκε να αποκαλύψει το επώνυμό της από φόβο αντιποίνων, έχει επίσης αρχίσει να παραδίδει τρόφιμα σε ανθρώπους που φοβούνται να βγουν από τα σπίτια τους. Και επισκέπτεται τακτικά το πρόχειρο μνημείο για τη Γκουντ.

«Είχε παιδιά, και τώρα τα παιδιά της δεν έχουν τη μαμά τους», είπε η Φαμπιόλα. «Αν μου συμβεί κάτι, πού θα πάει το παιδί μου;»

Ο αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς δήλωσε κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στη Μινεάπολη την Πέμπτη ότι η Γκουντ προσπαθούσε να εμβολίσει τον Ρος με το αυτοκίνητό της. Αναλύσεις βίντεο από παρευρισκόμενους, που έγιναν από το Reuters και άλλα μέσα, δείχνουν ότι οι ρόδες του οχήματος της Γκουντ ήταν στραμμένες μακριά από τον Ρος και ότι τα πόδια του δεν βρίσκονταν στην πορεία του οχήματος τη στιγμή που πυροβόλησε.

Τουλάχιστον πέντε οργανώσεις προσφέρουν εκπαίδευση για το πώς να παρακολουθούνται οι επιχειρήσεις της ICE, να προειδοποιούνται οι μετανάστες για την παρουσία τους και να καταγράφεται η χρήση βίας κατά κρατουμένων και διαδηλωτών. Η διαδικτυακή εκπαίδευση μίας από αυτές τις οργανώσεις φτάνει το μέγιστο όριο των 1.000 συμμετεχόντων μέσα σε λίγες ώρες, δήλωσε η Κέιτ Βέγκενερ, δικηγόρος μετανάστευσης που ηγείται των σεμιναρίων.

«Φοβόμασταν ότι η συμμετοχή θα μειωνόταν μετά τον θάνατό της, αλλά συνέβη ακριβώς το αντίθετο», είπε.

Οι συνεδρίες συνήθως περιλαμβάνουν συμβουλές ασφάλειας: να διατηρείται απόσταση τουλάχιστον οκτώ ποδιών από τους ομοσπονδιακούς πράκτορες· να ακολουθούνται οι εντολές των αξιωματικών και να κρατά κανείς απόσταση όταν οδηγεί πίσω από φάλαγγες πρακτόρων.

Ορισμένοι από τους παρατηρητές έχουν πλήρη επίγνωση των κινδύνων. Η Τζάνετ, κάτοικος προαστίου της Μινεάπολης που αρνήθηκε να αποκαλύψει το επώνυμό της από φόβο διαδικτυακών επιθέσεων, είπε ότι έχει γράψει γράμματα σε φίλους και συγγενείς για να ανοιχτούν σε περίπτωση που σκοτωθεί.

Οι αρχές της Μινεσότα σε πολιτειακό και τοπικό επίπεδο έχουν ενθαρρύνει τους παρατηρητές. Ο κυβερνήτης Τιμ Γουόλς έχει παροτρύνει τους κατοίκους να βγάζουν τα κινητά τους και να καταγράφουν τους ομοσπονδιακούς πράκτορες.

Οι παρατηρητές, που συχνά αναγνωρίζονται από τα φωσφοριζέ πράσινα γιλέκα τους και τις σφυρίχτρες που κρέμονται στον λαιμό τους, αποτελούν πλέον ολοένα και πιο συνηθισμένο θέαμα σε πολυσύχναστους δρόμους και γειτονιές, όταν αναπτύσσονται οι βαριά οπλισμένοι, μασκοφόροι ομοσπονδιακοί πράκτορες με τακτικό εξοπλισμό.

Η αντίδραση της κοινότητας έχει κάποια αποτελέσματα. Ο επικεφαλής της Συνοριοφυλακής, Γκρέγκορι Μποβίνο, δήλωσε την Τετάρτη ότι η πόλη παρουσίαζε «ένα δύσκολο επιχειρησιακό περιβάλλον» για τους πράκτορες επιβολής του νόμου.

Οι διοργανωτές συνέκριναν το επίπεδο κινητοποίησης με το κύμα ακτιβισμού που ακολούθησε τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ από την αστυνομία το 2020.

«Κάτι με ξύπνησε»

Μια πρόσφατη ημέρα, δύο νέοι εθελοντές, ένα παντρεμένο ζευγάρι, στέκονταν πάνω στα ποδήλατά τους δίπλα σε μια πολυσύχναστη διασταύρωση, παρατηρώντας για πράκτορες της ICE. Το χιόνι μαζευόταν στα μπουφάν τους και ο πάγος κάλυπτε τις βλεφαρίδες τους.

«Κάπως ξύπνησα με όσα συνέβαιναν όταν σκοτώθηκε η Ρενέ Γκουντ – ήξερα ότι γίνονταν άσχημα πράγματα, αλλά δεν είχα συνειδητοποιήσει πόσο άσχημα ήταν», είπε ο Άαρον, 41 ετών, που εργάζεται στο μάρκετινγκ. Και εκείνος αρνήθηκε να αποκαλύψει το επώνυμό του από φόβο αντιποίνων. «Και τότε, όταν συνέβη αυτό, ήταν σαν να λέω: ήρθε η ώρα να αρχίσουμε να κάνουμε κάτι».

Νωρίτερα εκείνη την ημέρα, είπε ότι είχε προσαρμόσει τη διαδρομή της εξάμιλης διαδρομής τρεξίματός του ώστε να περνά από γειτονιές όπου κάτοικοι είχαν αναφέρει θεάσεις της ICE κοντά σε σχολεία.

Η αντίσταση στην επιβολή της μεταναστευτικής νομοθεσίας ενέχει κινδύνους. Οι παρατηρητές μετανάστευσης έχουν δεχθεί δακρυγόνα και έχουν συλληφθεί. Οι πολιτειακές αρχές δήλωσαν την Παρασκευή ότι συγκέντρωναν στοιχεία για τις συλλήψεις, αλλά αυτά δεν ήταν άμεσα διαθέσιμα.

Μπλοκάροντας το σύστημα

Για την Πάτι Ο’Κιφ, 36 ετών, εργαζόμενη σε μη κερδοσκοπικό οργανισμό, αυτοί οι κίνδυνοι υπογραμμίζουν τη σημασία των παρατηρητών.

«Δεν θα προσπαθούσαν τόσο σκληρά να μας εκφοβίσουν και δεν θα χρησιμοποιούσαν όλους αυτούς τους πόρους, αν δεν ήμασταν πραγματικά αποτελεσματικοί στο να μπλοκάρουμε το σύστημά τους ή να τους καθυστερούμε», είπε.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, καθώς ακολουθούσε πράκτορες της ICE με το αυτοκίνητό της, είπε ότι πέντε ομοσπονδιακοί πράκτορες έσπασαν το τζάμι του αυτοκινήτου της, της πέρασαν χειροπέδες και την έβαλαν σε ένα όχημα χωρίς διακριτικά. Ανέφερε ότι πράκτορες της ICE τη φωτογράφισαν, τη προσέβαλαν και την κράτησαν για οκτώ ώρες σε κέντρο κράτησης της Μινεάπολης, πριν αφεθεί ελεύθερη χωρίς κατηγορίες.

Το DHS δεν απάντησε σε αίτημα σχολιασμού της αφήγησης της Ο’Κιφ, και το Reuters δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα τι συνέβη.

Είπε ότι πλέον παλεύει με το άγχος – αλλά θα συνεχίσει να προσφέρει εθελοντικά.

«Είμαι απλώς πεισματάρα και δεν θέλω να υποκύψω στον φόβο».

Πολλοί κάτοικοι μιλούν για τη Γκουντ με αίσθημα ευλάβειας, περιγράφοντάς την ως πηγή έμπνευσης.

Στον δρόμο όπου σκοτώθηκε, δεκάδες άνθρωποι αψήφησαν το επικίνδυνα ψυχρό καιρό για να προσθέσουν ανθοδέσμες, λούτρινα παιχνίδια και ηλεκτρικά κεριά που έλαμπαν μέσα στο χιόνι στο πρόχειρο μνημείο.

«Έδωσε τη ζωή της για εμάς», είπε η Φαμπιόλα. «Η ψυχή της είναι στον παράδεισο και μας προστατεύει».

Πηγή: skai.gr

