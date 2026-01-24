ΝΒΑ: Αναβλήθηκε το Timberwolves - Warriors στη Μινεάπολη λόγω της δολοφονίας

Το ΝΒΑ πήρε την απόφαση να προχωρήσει στην αναβολή του Τίμπεργουλβς - Γουόριορς, καθώς στη Μινεάπολη υπάρχει αναβρασμός μετά τη δολοφονία άνδρα από ομοσπονδιακούς πράκτορες του ICE.

Το βράδυ του Σαββάτου (24/01) ένας 37χρονος άνδρας έπεσε νεκρός από πυροβολισμούς της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Μετανάστευσης και ενώ τουλάχιστον πέντε πράκτορες τον είχαν ακινητοποιήσει στο έδαφος και δεν αποτελούσε «κίνδυνο». Η μεγαλύτερη Ομοσπονδία καλαθοσφαίρισης του πλανήτη, προχώρησε σε αυτή την απόφαση, συλλογιζόμενη τον αναβρασμό που επικρατεί.

Το αποψινό περιστατικό ήταν το δεύτερο μέσα σε μία εβδομάδα στην πόλη της Μινεσότα και ο τρίτος πυροβολισμός ατόμου από ανθρώπους του ICE τον τελευταίο μήνα, έχοντας προκαλέσει τεράστια ένταση στις τάξεις των πολιτών. Θυμίζουμε πως στις 7 του μήνα η 37χρονη Ρενέ Γκουντ έπεσε νεκρή στη Μινεάπολη σε παρόμοιο περιστατικό με το σημερινό.

Με τα όσα συμβαίνουν τις τελευταίες ώρες στη Μινεάπολη, το ΝΒΑ πήρε την απόφαση να αναβάλει την αναμέτρηση των Τίμπεργουλβς με τους Γουόριορς, η οποία και θα διεξαχθεί τελικώς τα ξημερώματα της Δευτέρας (26/01).

