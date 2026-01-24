Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Το ιρανικό καθεστώς καταστέλλει με βία τις διαδηλώσεις, αγνοώντας τις προειδοποιήσεις του Τραμπ.

Ο ανώτατος εισαγγελέας του Ιράν δήλωσε ότι «σε καμία περίπτωση δεν δεχόμαστε εντολές από ξένες δυνάμεις».

Η Washington Post τονίζει ότι η αποτροπή χρειάζεται γρήγορη αντίδραση, πίεση και κυρώσεις.

Καθώς αμέτρητοι Ιρανοί διαδήλωναν με θάρρος αυτόν τον μήνα ενάντια στο καθεστώς τους, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε την ιρανική κυβέρνηση να μην στραφεί κατά του ίδιου της του λαού. Οι δυνάμεις ασφαλείας απάντησαν σε αυτή την προειδοποίηση με μαζικές δολοφονίες. Όπως σχολιάζει η Washington Post, ο Τραμπ έχει στο παρελθόν επιβάλει αποτελεσματικά “κόκκινες γραμμές” απέναντι στην Ισλαμική Δημοκρατία, ωστόσο η διατήρηση της αποτροπής είναι μια διαρκής πρόκληση.

Η Τεχεράνη πραγματοποιεί την πιο σκληρή καταστολή διαδηλώσεων των τελευταίων δεκαετιών. Έχουν δει το φως της δημοσιότητας καταγγελίες για ξυλοδαρμούς, σεξουαλικές επιθέσεις, εφόδους σε νοσοκομεία, συλλήψεις παιδιών και κατασχέσεις περιουσιών πολιτών που στήριξαν τις διαδηλώσεις. Η πλήρης έκταση της βαρβαρότητας παραμένει άγνωστη λόγω του μπλακάουτ στο διαδίκτυο της χώρας, ωστόσο ακόμη και τα κρατικά μέσα ενημέρωσης παραδέχονται την εκτεταμένη βία, σχολιάζει η Washington Post.

Το καθεστώς πλέον χλευάζει τον Τραμπ για την υπαναχώρησή του, παρά το ότι μια αμερικανική αρμάδα αναμένεται να καταφθάσει αυτό το Σαββατοκύριακο στον Περσικό Κόλπο. Οι ενισχύσεις αυτές θα δείξουν ίσως τι ακριβώς εννοεί ο Τραμπ όταν λέει ότι ο τελικός του στόχος στο Ιράν είναι «να νικήσει».

Ο Τραμπ βρισκόταν στο απόγειο της αυτοπεποίθησής του μετά την αρπαγή του Νικολάς Μαδούρο στη Βενεζουέλα, χωρίς καμία απώλεια για τις ΗΠΑ, όμως αυτή την εβδομάδα έκανε πίσω στο ζήτημα της Γροιλανδίας, υπό την πίεση των αγορών ομολόγων και των Ευρωπαίων συμμάχων. Παράλληλα, έπειτα από εκκλήσεις χωρών της Μέσης Ανατολής για αποκλιμάκωση - λόγω φόβων για περιφερειακό πόλεμο - μετρίασε τη σκληρή ρητορική του απέναντι στο Ιράν, υποστηρίζοντας επανειλημμένα ότι η ιρανική κυβέρνηση δεσμεύτηκε να ακυρώσει πάνω από 800 εκτελέσεις διαδηλωτών.

Ωστόσο, ο ανώτατος εισαγγελέας του Ιράν, Μοχαμάντ Μοβαχεντί, δήλωσε την Παρασκευή ότι οι ισχυρισμοί αυτοί είναι «εντελώς ψευδείς», προσθέτοντας πως «σε καμία περίπτωση δεν δεχόμαστε εντολές από ξένες δυνάμεις». (Εν τω μεταξύ, κυκλοφορούν καταγγελίες ότι το καθεστώς συνεχίζει τις εκτελέσεις διαδηλωτών.) Παράλληλα, από το βήμα της προσευχής της Παρασκευής στην Τεχεράνη - σε ζωντανή μετάδοση από το κρατικό ραδιόφωνο - ο ιμάμης εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του Ντόναλντ Τραμπ, αποκαλώντας τον εξευτελισμένο και γελοίο και παρομοιάζοντάς τον με σκύλο που απλώς γαβγίζει χωρίς να δαγκώνει.

Η Washington Post σημειώνει ότι αεροπορικές επιδρομές από μόνες τους δεν αρκούν ούτε για να ανατρέψουν το καθεστώς ούτε για να μετατρέψουν το Ιράν σε ένα «φυσιολογικό» κράτος. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια το Ισραήλ και οι ΗΠΑ έχουν δείξει ότι οι βομβαρδισμοί μπορούν να προκαλέσουν σοβαρά τακτικά πλήγματα. Παράλληλα, υπάρχει πάντα περιθώριο για ενίσχυση της πίεσης μέσω κυρώσεων. Το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι θα στοχοποιήσει εννέα πλοία του λεγόμενου «σκιώδους στόλου» του Ιράν, ο οποίος μεταφέρει πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές παραβιάζοντας τις αμερικανικές κυρώσεις.

«Ο πρόεδρος δεν μπορεί να διατηρήσει ουσιαστική αποτροπή αν απλώς κάνει τα στραβά μάτια. Το πώς θα αντιδράσει είναι εξίσου σημαντικό με το πόσο γρήγορα θα το κάνει», καταλήγει η Washington Post.

Πηγή: The Washington Post

