Στη Μόσχα για συνομιλίες με τον Λαβρόφ ο επικεφαλής του Αραβικού Συνδέσμου - Η Παλαιστινιακή Αρχή ζητεί την έκτακτη σύγκληση του Οργανισμού Κόσμος 15:57, 08.10.2023

Ο Αμπούλ Γκέιτ, ο οποίος διετέλεσε υπουργός Εξωτερικών της Αιγύπτου κατά τα τελευταία επτά χρόνια της διακυβέρνησης του Χόσνι Μουμπάρακ, θα έχει συνομιλίες για τη «συνεχιζόμενη κλιμάκωση στη Λωρίδα της Γάζας»