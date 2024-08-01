Δύο ηγέτες, ο Ισμαήλ Χανίγια της Χαμάς και ο ανώτερος διοικητής της Χεζμπολάχ, Φουάντ Σουκούρ σκοτώθηκαν με διαφορά λίγων μόνο ωρών σε επιθέσεις για τις οποίες κατηγορείται το Ισραήλ. Ο κίνδυνος για κλιμάκωση της έντασης στην περιοχή είναι πιο ορατός από ποτέ και οι φόβοι για το ξέσπασμα ενός περιφερειακού πολέμου αυξάνονται συνεχώς.

Τα νέα αυτά χτυπήματα έρχονται την ώρα που οι διεθνείς μεσολαβητές εργάζονται για να φέρουν το Ισραήλ και τη Χαμάς πιο κοντά σε μια συμφωνία για κατάπαυση ου πυρός και τερματισμό του καταστροφικού πολέμου στη Γάζα αλλά και την άμβλυνση των εντάσεων μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ μετά από μήνες διασυνοριακών μαχών.

Η δολοφονία του κορυφαίου ηγέτη της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγια στην Τεχεράνη και το χτύπημα κατά του ανώτερου διοικητή της Χεζμπολάχ Φουάντ Σουκούρ στη Βηρυτό θα μπορούσαν να ανατρέψουν αυτές τις επίπονες προσπάθειες να εξουδετερωθεί μια πυριτιδαποθήκη στη Μέση Ανατολή, σχολιάζει σε ανάλυσή του το Associated Press.

Το Ιράν έχει επίσης απειλήσει να απαντήσει μετά την επίθεση στο έδαφός του, κάτι που θα μπορούσε να παρασύρει την περιοχή σε ολοκληρωτικό πόλεμο.

Οι διαπραγματεύσεις για την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα ενδέχεται να καταρρεύσουν

Η δολοφονία του Χανίγιε θα μπορούσε επίσης να ωθήσει τη Χαμάς να αποσυρθεί από τις διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, της Αιγύπτου και του Κατάρ.

Δεδομένου του ρόλου του Χανίγιε, ένας ανώτερος Αιγύπτιος αξιωματούχος με άμεση γνώση των διαπραγματεύσεων, είπε ότι η δολοφονία πολύ πιθανόν να έχει αντίκτυπο, αποκαλώντας την ως «μια απερίσκεπτη πράξη».

«Ο Χανίγιε ήταν ο κύριος σύνδεσμος με τους ηγέτες (της Χαμάς) στη Γάζα και με άλλες παλαιστινιακές φατρίες», είπε ο αξιωματούχος, ο οποίος είχε συναντηθεί με τον ηγέτη της Χαμάς πολλές φορές στις συνομιλίες. «Ήταν αυτός που συναντούσαμε πρόσωπο με πρόσωπο και μιλούσαμε για την κατάπαυση του πυρός» πρόσθεσε υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Διεθνείς ηγέτες καταδίκασαν την επίθεση που έρχεται την στιγμή που οι προσπάθειες για κατάπαυση του πυρός βρίσκονται σε εξέλιξη.

«Πώς μπορεί να πετύχει η διαμεσολάβηση όταν το ένα μέρος δολοφονεί τον διαπραγματευτή από την άλλη πλευρά;» έγραψε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X, ο πρωθυπουργός του Κατάρ Μοχάμεντ Μπιν Αμπντούλ Ραχμάν αλ-Θάνι ο οποίος και καταδίκασε τις επιθέσεις.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν είπε ότι δεν ήθελε να κάνει εικασίες για το αποτέλεσμα, αλλά τα γεγονότα ανανέωσαν την «επιτακτική ανάγκη να επιτευχθεί η κατάπαυση του πυρός», για την οποία εργάζονται σε καθημερινή βάση.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου υποστήριξε ότι η στρατιωτική πίεση θα ωθήσει τη Χαμάς να πει το ναι σε μια συμφωνία, αλλά οι προηγούμενες δολοφονίες υψηλόβαθμων στελεχών δε φαίνεται να αυξάνουν τις πιθανότητες για συμφωνία.

Την ίδια ώρα, οι απελπισμένες οικογένειες των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα ζητούν με όλη τους την ψυχή να απελευθερωθούν τα αγαπημένα τους πρόσωπα.

Ο κίνδυνος ενός περιφερειακού πολέμου

Οι επιθέσεις προκάλεσαν επίσης ανησυχία σε ορισμένους διπλωμάτες που εργάζονται για την εκτόνωση της έντασης στην περιοχή.

«Τα γεγονότα στην Τεχεράνη και τη Βηρυτό ωθούν ολόκληρη τη Μέση Ανατολή σε έναν καταστροφικό περιφερειακό πόλεμο», είπε ένας δυτικός διπλωμάτης ο οποίος χαρακτήρισε τη δολοφονία του Χανίγιε «σοβαρή εξέλιξη» που έχει «σχεδόν σκοτώσει μια πιθανή κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, δεδομένου του χρόνου και της τοποθεσίας της» και προβλέπει ότι η δολοφονία του Χανίγιε εντός της Τεχεράνης «θα αναγκάσει τη χώρα να απαντήσει».

Το Ισραήλ δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για το χτύπημα, αν και υποσχέθηκε να σκοτώσει όλους τους ηγέτες της Χαμάς κατά τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου.

Ο Menachem Merhavy, ειδικός σε ζητήματα που αφορούν το Ιράν από το Εβραϊκό Πανεπιστήμιο της Ιερουσαλήμ υποστηρίζει ότι είναι απίθανο το Ιράν να απαντήσει απευθείας στο Ισραήλ και θεωρεί πιο πιθανό να στείλει την απάντησή του μέσω της Χεζμπολάχ.

«Το Ιράν γνωρίζει ότι η ικανότητά του να βλάψει το Ισραήλ είναι πολύ πιο σημαντική από τον Λίβανο», είπε ο Merhavy.

«Το μήνυμα ήταν προς το Ιράν και τους πληρεξούσιους, αν νομίζατε ότι στην Τεχεράνη είστε προστατευμένοι, μπορούμε να σας φτάσουμε και εκεί. Επανεξετάστε τις σχέσεις σας με την Τεχεράνη, γιατί δεν μπορούν να σας προστατεύσουν στο δικό της έδαφος»»,πρόσθεσε ο Merhavy.

Οι ηγέτες που έγιναν στόχος μπορούν εύκολα να αντικατασταθούν

Αν και το όνομα του Χανίγιε έχει μεγαλύτερη διεθνή αναγνώριση, το χτύπημα στον διοικητή της Χεζμπολάχ Φουάντ Σουκούρ, είναι «πολύ σημαντικότερο από λειτουργική άποψη», δήλωσε ο Μάικλ Μιλστάιν, Ισραηλινός αναλυτής Παλαιστινιακών υποθέσεων στο Πανεπιστήμιο του Τελ Αβίβ.

Όπως λέει, ο Σουκούρ συμμετείχε στην καθημερινή διαχείριση των χτυπημάτων της Χεζμπολάχ στο Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένης, σύμφωνα με το Ισραήλ, της επίθεσης με ρουκέτες στο Majdal Shams που σκότωσε 12 παιδιά το περασμένο Σάββατο. Το Ισραήλ είπε ότι το χτύπημα του στη Βηρυτό την Τρίτη τον σκότωσε, αλλά η Χεζμπολάχ δεν το έχει επιβεβαιώσει.

«Εάν η Χεζμπολάχ σκέφτεται πώς να ενεργήσει ή να απαντήσει, ένα από τα κύρια ερωτηματικά είναι πώς θα διαχειριστούν έναν πόλεμο χωρίς τον Σουκούρ», είπε ο Μιλστάιν.

Άλλοι πάλι λένε ότι ο Σουκούρ αν πράγματι έχει σκοτωθεί, θα αντικατασταθεί εύκολα.

«Η Χεζμπολάχ έχει παχιά στρώματα διοικητών και ηγετών και η δολοφονία 1 ή 10 ή 500 δε θα αλλάξει την εξίσωση», δήλωσε ο Fawaz Gerges, του London School of Economics.

Ο Gerges είπε ότι ο Χανίγιε ήταν περισσότερο ηγέτης- σύμβολο και απείχε από τις καθημερινές επιχειρήσεις στη Γάζα.

«Αν και η δολοφονία του Χανίγιε είναι ένα οδυνηρό πλήγμα για τη Χαμάς, δε θα έχει καμία διαφορά στη στρατιωτική αντιπαράθεση μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς», καταλήγει ο Gerges.

Πηγή: skai.gr

