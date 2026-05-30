Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) θα υπογράψει συμφωνία με το Ιράν μόνο σε περίπτωση που τηρηθούν οι «κόκκινες γραμμές» που έχει θέσει, δήλωσε χθες Παρασκευή αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, ύστερα από σύσκεψη του προέδρου των ΗΠΑ με το επιτελείο του, μετά το πέρας της οποίας δεν υπήρξαν ανακοινώσεις.

«Η συνεδρίαση στην αίθουσα διαχείρισης κρίσεων ολοκληρώθηκε και διήρκεσε περίπου δύο ώρες. Ο πρόεδρος Τραμπ θα υπογράψει συμφωνία μόνο εάν είναι καλή για την Αμερική και τηρηθούν οι κόκκινες γραμμές του. Το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικά όπλα», ανέφερε ο αξιωματούχος στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Όπως μετέδωσε νωρίτερα η εφημερίδα New York Times, ο Ντόναλντ Τραμπ αποχώρησε από τη δίωρη συνεδρίαση χωρίς να ληφθεί κάποια απόφαση, αν και είχε ανακοινώσει ότι σκόπευε να λάβει μια «οριστική απόφαση». Σύμφωνα με τον Τραμπ, η συμφωνία με την οποία θα παραταθεί η κατάπαυση του πυρός περιλαμβάνει το άνοιγμα τoυ Στενού του Ορμούζ, τη δέσμευση του Ιράν να μην αναπτύξει ποτέ πυρηνική βόμβα και την παράδοση του εμπλουτισμένου ουρανίου στις ΗΠΑ.

Πηγή: skai.gr

