Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα είχαν αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 17 Παλαιστίνιοι σήμερα σε δύο από τους ιστορικούς προσφυγικούς καταυλισμούς της Λωρίδας της Γάζας, ενώ ισραηλινά άρματα μάχης προωθήθηκαν βαθύτερα στη νότια πόλη του θυλάκου, τη Ράφα, όπως δήλωσαν κάτοικοι και ιατρικές πηγές.

Κάτοικοι ανέφεραν σφοδρούς βομβαρδισμούς από άρματα μάχης και αεροπλάνα σε αρκετές περιοχές της Ράφας, όπου τουλάχιστον ένα εκατομμύριο άνθρωποι είχαν βρει καταφύγιο πριν από τον Μάιο. Το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού έχει κατευθυνθεί προς βορρά από τότε, καθώς οι ισραηλινές δυνάμεις εισέβαλαν στην πόλη.

«Η Ράφα βομβαρδίζεται χωρίς καμία παρέμβαση από τη διεθνή κοινότητα, η κατοχική δύναμη (το Ισραήλ) ενεργεί ανεμπόδιστα εκεί», δήλωσε ένας κάτοικος της Ράφας και πατέρας έξι παιδιών στο Reuters μέσω εφαρμογής chat.

Ισραηλινά άρματα μάχης επιχειρούσαν μέσα στις περιοχές Τελ αλ Σουλτάν, Αλ Ίζμπα και Ζουρούμπ στη δυτική Ράφα, καθώς και στη Σαμπούρα, στο κέντρο της πόλης. Εξακολουθούσαν επίσης να κατέχουν τις ανατολικές γειτονιές και περίχωρα καθώς και τα σύνορα με την Αίγυπτο και το ζωτικής σημασίας συνοριακό σημείο διέλευσης της Ράφας.

«Υπάρχουν ισραηλινές δυνάμεις στις περισσότερες περιοχές, υπάρχει επίσης ισχυρή αντίσταση και τους κάνουν να το πληρώσουν ακριβά, όμως η κατοχική δύναμη δεν τηρεί τους κανόνες του πολέμου και καταστρέφει την πόλη και τον προσφυγικό καταυλισμό», είπε ο κάτοικος.

Παλαιστίνιοι υγειονομικοί αξιωματούχοι είπαν πως ένας άνδρας σκοτώθηκε το πρωί από ισραηλινά πυρά στην ανατολική Ράφα. Ιατρικές πηγές είπαν πως πιστεύουν ότι πολλοί άλλοι έχουν σκοτωθεί τις τελευταίες ημέρες και εβδομάδες, όμως τα συνεργεία διάσωσης δεν μπορούσαν να φθάσουν σε αυτούς.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι συνεχίζει «με ακρίβεια τη δραστηριότητα στη Ράφα, με βάση πληροφορίες των μυστικών υπηρεσιών», αφού σκότωσε πολλούς Παλαιστίνιους ένοπλους την προηγουμένη σε μάχες εξ επαφής, και ότι κατέσχεσε όπλα. Η Πολεμική Αεροπορία έπληξε δεκάδες στόχους σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας στη διάρκεια της χθεσινής ημέρας, προσέθεσε.

Στην κεντρική Λωρίδα της Γάζας, δύο ξεχωριστά ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα σε δύο σπίτια σκότωσαν 17 Παλαιστίνιους στην Αλ Νουσέιρατ και την Αλ Μπουρέιτζ, δύο προσφυγικούς καταυλισμούς που στεγάζουν οικογένειες και απογόνους ανθρώπων που διέφυγαν στη Γάζα με τον πόλεμο του 1948 και την ίδρυση του κράτους του Ισραήλ, δήλωσαν ιατρικές πηγές.

«Με κάθε ώρα καθυστέρησης, το Ισραήλ σκοτώνει όλο και περισσότερους ανθρώπους, θέλουμε κατάπαυση του πυρός τώρα», είπε ο Χαλίλ, 45 ετών, δάσκαλος από τη Γάζα, τώρα εκτοπισμένος με την οικογένειά του στην πόλη Ντέιρ αλ Μπάλαχ στην κεντρική Λωρίδα της Γάζας.

«Αρκετό αίμα μας έχει χυθεί, το λέω στο Ισραήλ, στην Αμερική, και στους ηγέτες μας επίσης. Ο πόλεμος πρέπει να σταματήσει», είπε στο Reuters μέσω εφαρμογής chat.

Η ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού δεν περιλαμβάνει κάποιο άμεσο σχόλιο για τους 17 θανάτους, αλλά αναφέρει πως οι δυνάμεις του συνέχισαν τις επιχειρήσεις εναντίον παλαιστινιακών παρατάξεων μαχητών σε περιοχές της κεντρικής Γάζας.

Ο διοικητής ενός πυρήνα ελεύθερων σκοπευτών του Ισλαμικού Τζιχάντ σκοτώθηκε από ισραηλινό πολεμικό αεροπλάνο, και στρατιώτες «εξουδετέρωσαν» επίσης έναν πυρήνα μαχητών, ανέφερε.

Οι ένοπλοι βραχίονες της Χαμάς και της οργάνωσης Ισλαμικός Τζιχάντ δήλωσαν πως μαχητές αντιμετώπισαν τις ισραηλινές δυνάμεις σε ζώνες μάχης με αντιαρματικές ρουκέτες και όλμους, και σε ορισμένες περιοχές πυροδότησαν εκρηκτικούς μηχανισμούς που είχαν τοποθετηθεί από πριν εναντίον στρατιωτικών μονάδων.

Η χερσαία και αεροπορική εκστρατεία του Ισραήλ στη Γάζα ξεκίνησε αφού μαχητές της Χαμάς επέδραμαν στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου, σκοτώνοντας περίπου 1.200 ανθρώπους και παίρνοντας περισσότερους από 250 ομήρους, σύμφωνα με ισραηλινούς απολογισμούς.

Η ισραηλινή επίθεση μετέτρεψε τη Γάζα σε ερείπια, σκοτώνοντας τουλάχιστον 37.400 ανθρώπους, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές της, ενώ μεγάλο μέρος του πληθυσμού έχει μείνει χωρίς στέγη και πόρους.

Έπειτα από μια κατάπαυση του πυρός διάρκειας μίας εβδομάδας τον Νοέμβριο, επανειλημμένες προσπάθειες να επιτευχθεί εκεχειρία απέτυχαν, με τη Χαμάς να επιμένει σε ένα μόνιμο τέλος στον πόλεμο και στην πλήρη αποχώρηση του Ισραήλ από τη Γάζα. Ο Νετανιάχου αρνείται να βάλει τέλος στον πόλεμο πριν από την εξάλειψη της Χαμάς και την απελευθέρωση των ομήρων.

Γάζα: Τουλάχιστον 37.372 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί σε ισραηλινά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας από τις 7 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του θύλακα

Τουλάχιστον 37.372 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί και 85.452 έχουν τραυματιστεί σε ισραηλινά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας από τις 7 Οκτωβρίου, όπως ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Υγείας του παλαιστινιακού θύλακα.

Το τελευταίο 24ωρο, 25 Παλαιστίνιοι έχασαν τη ζωή τους, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

