Οι υποστηρικτές της προεδρικής υποψηφιότητας του Ντόναλντ Τραμπ έχουν ξοδέψει σημαντικά περισσότερα χρήματα τους τελευταίους μήνες από τις ομάδες που εργάζονται για την επανεκλογή του Δημοκρατικού προέδρου Τζο Μπάιντεν, σύμφωνα με ανάλυση του Reuters για τα οικονομικά στοιχεία της προεκλογικής εκστρατείας των ΗΠΑ.



Οι υποστηρικτές του Τραμπ έχουν ξοδέψει περισσότερα από 25 εκατομμύρια δολάρια από τότε που ο Τραμπ έγινε επίσημα υποψήφιος των Ρεπουμπλικάνων στις 6 Μαρτίου, δείχνουν τα αρχεία της Ομοσπονδιακής Εκλογικής Επιτροπής, ενώ την ίδια περίοδο οι σύμμαχοι του Μπάιντεν διέθεσαν περισσότερα από 15 εκατομμύρια δολάρια.

Πηγή: skai.gr

Το super PAC MAGA Inc., η μεγαλύτερη επιτροπή πολιτικής δράσης που υποστηρίζει τον Τραμπ, αναμένεται να ανακοινώσει την Πέμπτη ότι στα τέλη Μαΐου είχεστα τέλη Απριλίου, σύμφωνα με άτομο με γνώση των οικονομικών της που μίλησε στο Reuters υπό τον όρο της ανωνυμίας.Και οι δύο πλευρές έχουν δαπανήσει τα μεγαλύτερα ποσάστην τηλεόραση, καθώς προσπαθούν να επηρεάσουν το μικρό ποσοστό των ψηφοφόρων των ΗΠΑ που θα καθορίσει το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών της 5ης Νοεμβρίου.

