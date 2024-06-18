Το κίνημα κατά του υπερτουρισμού έχει εξαπλωθεί σε πολλούς διάσημους προορισμούς της Ευρώπης, όπως η Βενετία και η Μαγιόρκα., η οποία έχει πρωτοστατήσει στο κίνημα.

Μάλιστα την Κυριακή, περίπου 300 άτομα κατέλαβαν την διάσημη παραλία Calo des Moro, σε μια συμβολική πράξη διαμαρτυρίας.

Με πετσέτες, ομπρέλες και πανο κατασκήνωσαν στην μικρή αλλά πανέμορφη παραλία, διώχνοντας τους αναψοκοκκινισμένους τουρίστες που κατέβαιναν με τα πόδια από την κορυφή

Βίντεο που έχουν αναρτηθεί στα social media δείχνουν τους ντόπιους και τους ακτιβιστές να φωνάζουν «Φύγετε! φύγετε!» στους ξένους επισκέπτες, οι οποίοι αποχωρούσαν ξεκάθαρα απογοητευμένοι.

Η Caló des Moro έχει γίνει viral στα social media, με αποτέλεσμα 4.000 επισκέπτες και 1.200 αυτοκίνητα να κατεβαίνουν στο δυσπρόσιτο σημείο κάθε μέρα για να τραβήξουν μια φωτογραφία για το Instagram.

#ÚLTIMAHORA 🚨Protesta al Caló des Moro: agents de la Guàrcia Civil identifiquen els assistens.



🏖️ Al voltant de 250 persones protesten contra la massificació turística.



Més informaició ➡️ https://t.co/MetZ6YkdXC pic.twitter.com/FkNT1YcUL1 — IB3 Notícies (@IB3noticies) June 16, 2024

Η συγκεκριμένη παραλία κατατάσσεται στις 25 καλύτερες παραλίες του κόσμου στη μακρά λίστα με τις 50 καλύτερες παραλίες του κόσμου.

