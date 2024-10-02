Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) λένε ότι νωρίτερα έστειλαν μαχητικά αεροσκάφη για να επιτεθούν σε κτίριο που αναφέρουν ότι «χρησιμοποιούνταν παλαιότερα» ως το σχολείο Nuseirat στη Γάζα όπως μεταδίδει το BBC.

Σε ανάρτηση στην πλατφόρμα X, ο ισραηλινός στρατός δηλώνει ότι στόχευσε το κτίριο καθώς πίστευε ότι μέλη της Χαμάς το χρησιμοποιούσαν ως βάση διοίκησης.

Αναφέρει ότι ελήφθησαν μέτρα για να μειωθεί η πιθανότητα να πληγούν οι άμαχοι. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα.

Πηγή: skai.gr

