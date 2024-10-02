Τουλάχιστον 41.689 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί και 96.625 έχουν τραυματιστεί σε ισραηλινά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας από τις 7 Οκτωβρίου, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας στον παλαιστινιακό θύλακα.

Το τελευταίο 24ωρο, τουλάχιστον 51 Παλαιστίνιοι έχασαν τη ζωή τους, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση.

Η Πολιτική Προστασία στη Λωρίδα της Γάζας και το υπουργείο Υγείας της Γάζας ανακοίνωσαν σήμερα τον θάνατο 15 ανθρώπων σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή σε σχολείο.

Σχεδόν όλοι οι 2,4 εκατομμύρια κάτοικοι του παλαιστινιακού θύλακα έχουν εκτοπιστεί εντός της πολιορκημένης παλαιστινιακής επικράτειας.

