Γάζα: 15 νεκροί από ισραηλινό πλήγμα σε σχολείο - καταφύγιο Παλαιστινίων

Η Πολιτική Προστασία στη Λωρίδα της Γάζας και το υπουργείο Υγείας της Γάζας ανακοίνωσαν σήμερα τον θάνατο 15 ανθρώπων σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή σε σχολείο που έχει μετατραπεί σε καταφύγιο για εκτοπισμένους Παλαιστίνιους, ενώ ο ισραηλινός στρατός υποστήριξε ότι το πλήγμα αυτό είχε στόχο κέντρο διοίκησης της Χαμάς, που βρισκόταν μέσα στο σχολικό συγκρότημα.

Αυτό το πλήγμα με στόχο το σχολείο αλ Φαλούτζα στον προφυγικό καταυλισμό Τζαμάλια, στο βόρειο τμήμα του θύλακα, άφησε «15 μάρτυρες, μεταξύ των οποίων παιδιά και δεκάδες τραυματίες», δήλωσε ο Μαχμούντ Μπασάλ, εκπρόσωπος της Πολιτικής Προστασίας.

Αυτή η περιοχή φιλοξενεί χιλιάδες ανθρώπους που έχουν εκτοπιστεί από τον πόλεμο μεταξύ της Χαμάς και του ισραηλινού στρατού στη Λωρίδα της Γάζας από τις 7 Οκτωβρίου 2023.

Σχεδόν όλοι οι 2,4 εκατομμύρια κάτοικοι του παλαιστινιακού θύλακα έχουν εκτοπιστεί εντός της πολιορκημένης παλαιστινιακής επικράτειας.

Ο ισραηλινός στρατός τόνισε αναφορικά με τη σημερινή επίθεση ότι εξαπέλυσε «πλήγματα ακριβείας» εναντίον μαχητών της Χαμάς σε αυτό που είπε πως ήταν διοικητικό κέντρο. Δεν έδωσε απολογισμό για ανθρώπινες απώλειες.

Άλλα σχολεία στη Λωρίδα της Γάζας έχουν γίνει στόχος τους τελευταίους μήνες από τον ισραηλινό στρατό, ο οποίος κατηγορεί τη Χαμάς ότι κρύβει μαχητές μέσα σε σχολικά κτίρια, όπου χιλιάδες κάτοικοι της Γάζας έχουν βρει καταφύγιο. Την κατηγορία αυτή οι Παλαιστίνιοι την αρνούνται.

Ο βομβαρδισμός την 11ή Σεπτεμβρίου στο σχολείο Αλ Τζούνι –τη διαχείριση του οποίου είχε η υπηρεσία του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες (UNRWA)– στον προσφυγικό καταυλισμό της Νουσεϊράτ, στην κεντρική Λωρίδα της Γάζας, προκάλεσε παγκόσμια οργή καθώς έξι εργαζόμενοι της UNRWA ήταν μεταξύ των 18 ανθρώπων που σκοτώθηκαν στο πλήγμα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

