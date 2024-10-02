Η Ρωσία απέκλεισε τη δυνατότητα διεξαγωγής συνομιλιών για τα πυρηνικά όπλα με τις Ηνωμένες Πολιτείες, επικαλούμενη τη στάση της Ουάσινγκτον στο θέμα της επέκτασης του ΝΑΤΟ, δήλωσε σήμερα η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα.

«Δε βλέπουμε κανένα νόημα στον διάλογο με την Ουάσινγκτον χωρίς τον σεβασμό των θεμελιωδών συμφερόντων της Ρωσίας. Πρώτα απ' όλα, πρόκειται για το πρόβλημα της επέκτασης του ΝΑΤΟ στον μετασοβιετικό χώρο, το οποίο δημιουργεί απειλές για την κοινή ασφάλεια», δήλωσε η Ζαχάροβα.

Χθες Τρίτη, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι η Ρωσία δεν θα συζητήσει την υπογραφή μιας νέας συνθήκης με τις Ηνωμένες Πολιτείες για να αντικαταστήσει μια συμφωνία που θέτει όρια στα στρατηγικά όπλα της κάθε πλευράς και η οποία εκπνέει το 2026, καθώς πρέπει να διευρυνθεί και να επεκταθεί για να καλύψει και άλλα κράτη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.