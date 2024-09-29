Δεκάδες τοποθεσίες της Χεζμπολάχ στον Λίβανο χτυπήθηκαν από μαχητικά αεροσκάφη της ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας τις τελευταίες ώρες, σύμφωνα με τον IDF.

Σύμφωνα με τον στρατό, μεταξύ των στόχων ήταν ένας εκτοξευτής ρουκετών που χρησιμοποιήθηκε για να στοχεύσει τη βόρεια πόλη Σντε Ελιέζερ νωρίτερα σήμερα.

Αρκετοί ακόμη εκτοξευτές ρουκετών που στόχευαν στο Ισραήλ, κτίρια όπου η Χεζμπολάχ αποθήκευε όπλα και άλλες κατασκευές που χρησιμοποιούσε η η οργάνωση χτυπήθηκαν, προσθέτει ο IDF.

מטוסי קרב של חיל האוויר, בהכוונת פיקוד הצפון, תקפו משעות הצהריים עשרות רבות של מטרות טרור של חיזבאללה ברחבי לבנון, בהן המשגר ממנו בוצעו השיגורים מוקדם יותר היום למרחב שדה אליעזר>> pic.twitter.com/0ORnwhipE9 — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) September 29, 2024

Νωρίτερα, σειρήνες ήχησαν στη Χάιφα και σε πολλές άλλες πόλεις στο βόρειο Ισραήλ που πυροδοτήθηκαν από έναν πύραυλο που εκτοξεύτηκε από τον Λίβανο.

Στο λόφο της Χάιφα, όπου οι δημοσιογράφοι στέλνουν τις ανταποκρίσεις τους, ακούγονται σειρήνες και στο βάθος εκρήξεις από τις αναχαιτίσεις.

Σύμφωνα με τον IDF, ο πύραυλος αναχαιτίστηκε με επιτυχία από την αεράμυνα.

Η μεγάλη εξάπλωση των σειρήνων οφειλόταν στις απόπειρες αναχαίτισης και φόβους για πτώση σκαγιών.

Δείτε το βίντεο του απεσταλμένου του ΣΚΑΪ στο Ισραήλ, Σταύρου Ιωαννίδη:

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Χαλεβί: Το Ισραήλ πρέπει να συνεχίσει να την πλήττει

Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων δήλωσε απόψε ότι η ένοπλη, σιιτική οργάνωση Χεζμπολάχ του Λιβάνου έχει χάσει τα όπλα της, τα στελέχη της και τον αρχηγό της από τα ισραηλινά πλήγματα και ότι το Ισραήλ πρέπει να συνεχίσει να την πλήττει σφοδρά.

«Έχασε τον επικεφαλής της και πρέπει να συνεχίσουμε να πλήττουμε σκληρά τη Χεζμπολάχ», είπε ο Χερτσί Χαλεβί.

Πάνω από 1.000 Λιβανέζοι νεκροί και 6.000 τραυματίες

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, από τα σημερινά πλήγματα σκοτώθηκαν 32 άνθρωποι στην περιοχή Αΐν Ντελέμπ στα νότια και τουλάχιστον άλλοι 25 στην Μπααλμπέκ-Χερμέλ στα ανατολικά. Τις δύο προηγούμενες ημέρες σκοτώθηκαν επίσης 14 διασώστες.

Με βάση στοιχεία του υπουργείου, περισσότεροι από 1.000 Λιβανέζοι σκοτώθηκαν και 6.000 τραυματίστηκαν τις δύο τελευταίες εβδομάδες. Δεν διευκρινίστηκε πόσοι από αυτούς είναι άμαχοι. Η κυβέρνηση λέει ότι ένα εκατομμύριο άνθρωποι, δηλαδή σχεδόν το ένα πέμπτο του πληθυσμού της χώρας, έχει εκτοπιστεί.

Ισραηλινά μη επανδρωμένα αεροσκάφη πετούσαν πάνω από τη Βηρυτό κατά τη διάρκεια της νύχτας και συνέχισαν και κατά το μεγαλύτερο διάστημα της ημέρας, με τις δυνατές εκρήξεις των νέων αεροπορικών πληγμάτων να αντηχούν στην πρωτεύουσα.

