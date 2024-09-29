Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν δήλωσε απόψε ότι θα μιλήσει με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει το πότε θα γίνει αυτό.

«Θα σας πω τι του λέω όταν μιλήσω μαζί του», είπε στους δημοσιογράφους. Όταν ρωτήθηκε αν είναι δυνατόν να αποφευχθεί ένας ολοκληρωτικός πόλεμος στη Μέση Ανατολή, απάντησε: «Πρέπει. Πραγματικά πρέπει να τον αποφύγουμε».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

