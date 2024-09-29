Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων δήλωσε απόψε ότι η ένοπλη, σιιτική οργάνωση Χεζμπολάχ του Λιβάνου έχει χάσει τα όπλα της, τα στελέχη της και τον αρχηγό της από τα ισραηλινά πλήγματα και ότι το Ισραήλ πρέπει να συνεχίσει να την πλήττει σφοδρά.

«Έχασε τον επικεφαλής της και πρέπει να συνεχίσουμε να πλήττουμε σκληρά τη Χεζμπολάχ», είπε ο Χερτσί Χαλεβί.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, από τα σημερινά πλήγματα σκοτώθηκαν 32 άνθρωποι στην περιοχή Αΐν Ντελέμπ στα νότια και τουλάχιστον άλλοι 25 στην Μπααλμπέκ-Χερμέλ στα ανατολικά. Τις δύο προηγούμενες ημέρες σκοτώθηκαν επίσης 14 διασώστες.

Με βάση στοιχεία του υπουργείου, περισσότεροι από 1.000 Λιβανέζοι σκοτώθηκαν και 6.000 τραυματίστηκαν τις δύο τελευταίες εβδομάδες. Δεν διευκρινίστηκε πόσοι από αυτούς είναι άμαχοι. Η κυβέρνηση λέει ότι ένα εκατομμύριο άνθρωποι, δηλαδή σχεδόν το ένα πέμπτο του πληθυσμού της χώρας, έχει εκτοπιστεί.

Ισραηλινά μη επανδρωμένα αεροσκάφη πετούσαν πάνω από τη Βηρυτό κατά τη διάρκεια της νύχτας και συνέχισαν και κατά το μεγαλύτερο διάστημα της ημέρας, με τις δυνατές εκρήξεις των νέων αεροπορικών πληγμάτων να αντηχούν στην πρωτεύουσα.

Πηγή: skai.gr

