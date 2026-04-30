Ορατό είναι το ενδεχόμενο αναζωπύρωσης της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Στη σκιά και των αδιάλλακτων δηλώσεων του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ο υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς προειδοποίησε ότι παρότι το Ισραήλ υποστηρίζει τις διπλωματικές προσπάθειες των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν, μπορεί «σύντομα να χρειαστεί να δράσει ξανά» για να εξαλείψει τις «υπαρξιακές απειλές» που θέτει η Ισλαμική Δημοκρατία.

«Το Ιράν έχει υποστεί εξαιρετικά σοβαρά πλήγματα τον τελευταίο χρόνο, πλήγματα που το έχουν γυρίσει χρόνια πίσω σε όλους τους τομείς», τόνισε ο Κατς, κατά τη διάρκεια τελετής προαγωγής του επόμενου αρχηγού της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας, Ομέρ Τισλέρ, στο βαθμό του υποστράτηγου.

«Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τραμπ, σε συντονισμό με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, ηγείται της προσπάθειας για την ολοκλήρωση των στόχων της εκστρατείας με τρόπο που να διασφαλίζει ότι το Ιράν δεν θα επιστρέψει στο να αποτελεί απειλή για την ύπαρξη του Ισραήλ, των Ηνωμένων Πολιτειών και του ελεύθερου κόσμου για τις επόμενες γενιές» τόνισε.

«Υποστηρίζουμε αυτήν την προσπάθεια και παρέχουμε την απαραίτητη υποστήριξη, αλλά σύντομα μπορεί να χρειαστεί να δράσουμε ξανά για να διασφαλίσουμε ότι οι στόχοι θα επιτευχθούν», διεμήνυσε ο Κατς.

Δύο φορτηγά πλοία και αρκετά αεροσκάφη που μετέφεραν 6.500 τόνους στρατιωτικού εξοπλισμού από τις Ηνωμένες Πολιτείες έφτασαν στο Ισραήλ το τελευταίο 24ωρο, ανακοίνωσε στο μεταξύ το υπουργείο Άμυνας της χώρας.

Τα πλοία, που κατέπλευσαν στα λιμάνια της Χάιφα και της Ασντόντ, μετέφεραν «χιλιάδες αεροπορικά και χερσαία πυρομαχικά, στρατιωτικά φορτηγά, οχήματα μάχης JLTV και επιπλέον εξοπλισμό», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

