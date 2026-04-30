Ο επικεφαλής της κινεζικής διπλωματίας Ουανγκ Γι προέτρεψε τις ΗΠΑ να «διαφυλάξουν τη σταθερότητα» των διμερών σχέσεων και να εργαστούν «για την ειρήνη στον κόσμο», σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Αμερικανό ομόλογό του, τον Μάρκο Ρούμπιο, ανακοίνωσε το Πεκίνο.

Η συζήτηση αυτή, που περιλάμβανε και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, έγινε δύο εβδομάδες πριν από την επίσημη επίσκεψη στην Κίνα του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος θα συναντηθεί με τον Κινέζο ομόλογό του, τον Σι Τζινπίνγκ.

Το ταξίδι του Τραμπ θεωρείται σημαντική ευκαιρία για να κοπάσουν οι διμερείς εντάσεις που πυροδοτήθηκαν το 2025, μετά την επιστροφή του Ρεπουμπλικάνου στον Λευκό Οίκο. Η περασμένη χρονιά σημαδεύτηκε από έναν σφοδρό οικονομικό πόλεμο, με δασμούς και εμπορικούς περιορισμούς, μέχρι την «εκεχειρία» που κήρυξαν οι δύο πλευρές με την ευκαιρία της συνάντησης του Σι με τον Τραμπ στη Νότια Κορέα.

«Οι δύο πλευρές πρέπει να διαφυλάξουν τη σταθερότητα που επιτεύχθηκε με δυσκολία, (…) να διευρύνουν τους τομείς συνεργασίας και να διατηρήσουν υπό έλεγχο τα σημεία διαφωνίας», είπε ο Ουάνγκ Γι στον Ρούμπιο, σύμφωνα με το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών. Ο Κινέζος υπουργός ζήτησε οι σχέσεις των δύο χωρών «να βασίζονται στον αμοιβαίο σεβασμό, την ειρηνική συνύπαρξη και μια επωφελή για όλους συνεργασία».

Ένα από τα «αγκάθια» στη σχέση του Πεκίνου με την Ουάσιγκτον παραμένει το ζήτημα της Ταϊβάν. Η Κίνα θεωρεί το νησί των 23 εκατομμυρίων κατοίκων επαρχία της, που ακόμη δεν έχει ενωθεί με την ηπειρωτική χώρα. Δεν έχει αποκλείσει την προσφυγή στη βία για να τη θέσει υπό τον έλεγχό της. Κατηγορεί για τον λόγο αυτόν την Ουάσιγκτον ότι δεν τηρεί τις διπλωματικές δεσμεύσεις της καθώς συνεχίζει να πουλά όπλα στην Ταϊβάν και την στηρίζει στη διεθνή σκηνή, καθώς δεν αντιτίθεται με σαφήνεια στην ανεξαρτησία της.

«Το θέμα της Ταϊβάν αγγίζει τα θεμελιώδη συμφέροντα της Κίνας και συνιστά τον μεγαλύτερο παράγοντα κινδύνου για τις σινοαμερικανικές σχέσεις», υπογράμμισε ο Ουάνγκ Γι.

Στην ανακοίνωση σημειώνεται επίσης ότι οι δύο υπουργοί «αντάλλαξαν απόψεις για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή», χωρίς άλλες διευκρινίσεις.

Πηγή: skai.gr

