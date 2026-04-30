Δύο φορτηγά πλοία και αρκετά αεροσκάφη που μετέφεραν 6.500 τόνους στρατιωτικού εξοπλισμού από τις Ηνωμένες Πολιτείες έφτασαν στο Ισραήλ το τελευταίο 24ωρο, ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας της χώρας.

Τα πλοία, που κατέπλευσαν στα λιμάνια της Χάιφα και της Ασντόντ, μετέφεραν «χιλιάδες αεροπορικά και χερσαία πυρομαχικά, στρατιωτικά φορτηγά, οχήματα μάχης JLTV και επιπλέον εξοπλισμό», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Οι 6.500 τόνοι υλικού φορτώθηκαν σε φορτηγά και μεταφέρθηκαν σε διάφορες στρατιωτικές βάσεις ανά τη χώρα.

Ο γενικός διευθυντής του υπουργείου, Αμίρ Μπαράμ, δήλωσε ότι η επιχείρηση προμηθειών «θα συνεχιστεί και θα ενταθεί τις επόμενες εβδομάδες».

Το υπουργείο ανέφερε επίσης ότι από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν, στις 28 Φεβρουαρίου, έχουν φτάσει στο Ισραήλ πάνω από 115.600 τόνοι στρατιωτικού εξοπλισμού μέσω 403 πτήσεων και 10 πλοίων.

Ο υπουργός Άμυνας, Ισραέλ Κατς, τόνισε ότι στόχος είναι «να διασφαλιστεί πως οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ διαθέτουν όλα τα απαραίτητα μέσα, ώστε να μπορούν να επιχειρούν με πλήρη ισχύ απέναντι στους εχθρούς μας, οποιαδήποτε στιγμή και σε οποιοδήποτε σημείο απαιτηθεί».

Πηγή: skai.gr

