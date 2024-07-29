Εντείνεται η Παγκόσμια ανησυχία για διάχυση της σύρραξης στη Μέση Ανατολή, με το Ισραήλ να έχει ξεκινήσει ήδη σφοδρούς βομβαρδισμούς θέσεων της Χεζμπολάχ, μετά την αιματοχυσία στα Υψίπεδα του Γκολάν. Ωστόσο, την ώρα που η διεθνής κοινότητα κάνει εκκλήσεις για αυτοσυγκράτηση, ο Τούρκος πρόεδρος ανάβει το φυτίλι και ρίχνει λάδι στη διαχρονική φωτιά με το Ισραήλ, απειλώντας ακόμα και με εισβολή, σε μια προσπάθεια να απευθυνθεί στο ισλαμικό κοινό, όπως αναφέρει δημοσίευμα του Politico.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είπε σε συνεδρίαση του κυβερνώντος Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP) στη βορειοανατολική πόλη Ρίζε στη Μαύρη Θάλασσα ότι η Τουρκία «πρέπει να είναι πολύ ισχυρή ώστε το Ισραήλ να μην μπορεί να κάνει αυτά τα γελοία πράγματα στην Παλαιστίνη».

«Εμείς πρέπει είμαστε πολύ ισχυροί, έτσι ώστε το Ισραήλ να μην μπορεί να κάνει όσα κάνει στην Παλαιστίνη. Όπως εμείς μπήκαμε στο Καραμπάχ, όπως εμείς μπήκαμε στη Λιβύη, το ίδιο μπορούμε να κάνουμε και σε αυτούς. Δεν υπάρχει κάτι που δεν μπορούμε να κάνουμε. Αρκεί να είμαστε ισχυροί, για να κάνουμε αυτά τα βήματα.. Άλλωστε κάναμε όσα είπαμε εναντίον του Ισραήλ», είπε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε συνεδρίαση του κυβερνώντος Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP) στη βορειοανατολική πόλη Ρίζε στη Μαύρη Θάλασσα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Politico, ο Ερντογάν κάνει συχνά ρητορικές κορώνες απευθυνόμενος στη βασική βάση υποστήριξης των ισλαμιστών, αλλά η Τουρκία είναι επίσης σημαντικός στρατιωτικός παίκτης - με τον δεύτερο μεγαλύτερο στρατό του ΝΑΤΟ - και ήταν πρόθυμος να κάνει σημαντικές επεμβάσεις στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένης της Συρίας και του Ιράκ.

Η Τουρκία υποστήριξε το Αζερμπαϊτζάν κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Πολέμου του Ναγκόρνο-Καραμπάχ κατά της Αρμενίας το 2020, αν και αρνείται εδώ και καιρό οποιαδήποτε άμεση ανάμειξη και έχει αναπτύξει στρατεύματα στη Λιβύη για να υποστηρίξει την αναγνωρισμένη από τα Ηνωμένα Έθνη κυβέρνηση από το 2020.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ Ισραήλ Κατς απάντησε στα σχόλια του Ερντογάν σε μια ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Κυριακή, συγκρίνοντάς τον με τον Ιρακινό δικτάτορα Σαντάμ Χουσεΐν.

«Ο Ερντογάν ακολουθεί τα βήματα του Σαντάμ Χουσεΐν και απειλεί να επιτεθεί στο Ισραήλ. Απλά αφήστε τον να θυμηθεί τι συνέβη εκεί και πώς τελείωσε», έγραψε χαρακτηριστικά

Ο Ερντογάν έχει ασκήσει σφοδρή κριτική σε βάρος του Ισραήλ κατά τη διάρκεια της σύγκρουσής του με τη Χαμάς, κατηγορώντας τον ισραηλινό ηγέτη Μπέντζαμιν Νετανιάχου για γενοκτονία, διακόπτοντας το εμπόριο με το Ισραήλ και ανακαλώντας τον Τούρκο πρεσβευτή. Το Ισραήλ ανακάλεσε με τη σειρά του τους διπλωμάτες του από την Τουρκία και κατηγόρησε την Άγκυρα ότι υποστηρίζει τη Χαμάς και το Ιράν.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας επιτέθηκε επίσης στον Νετανιάχου τη Δευτέρα, συγκρίνοντάς τον με τον Αδόλφο Χίτλερ.

"Όπως τελείωσε ο γενοκτόνος Χίτλερ, έτσι θα τελειώσει και ο γενοκτόνος Νετανιάχου. Όπως οι γενοκτόνοι Ναζί λογοδότησαν, θα λογοδοτήσουν και αυτοί που προσπάθησαν να καταστρέψουν τους Παλαιστίνιους. Η ανθρωπότητα θα σταθεί στο πλευρό των Παλαιστινίων. Δεν θα καταστρέψετε τους Παλαιστίνιους" αναφέρει η ανάρτηση του τουρκικού ΥΠΕΞ.

Τα ισραηλινά χτυπήματα στους προσφυγικούς καταυλισμούς Bureij και Nuseirat στο κέντρο της Γάζας έχουν σκοτώσει δεκάδες τις τελευταίες ημέρες, καθώς μαίνονται οι μάχες στην πόλη Khan Younis, στη νότια Γάζα.

Φόβοι για διεύρυνση της σύγκρουσης έχουν πυροδοτηθεί μετά τον θάνατο 12 παιδιών σε επίθεση με ρουκέτα σε γήπεδο ποδοσφαίρου στα Υψίπεδα του Γκολάν που κατέχονται από το Ισραήλ το Σάββατο. Το Ισραήλ και οι ΗΠΑ έχουν αποδώσει την επίθεση στη Χεζμπολάχ που υποστηρίζεται από το Ιράν και το Ισραήλ έχει δεσμευτεί να αντεπιτεθεί. Η Χεζμπολάχ αρνήθηκε οποιαδήποτε ανάμειξη στην επίθεση με ρουκέτες.

Πάνω από 39.000 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από τότε που το Ισραήλ ξεκίνησε την επίθεσή του στη Γάζα ως απάντηση στην επιδρομή της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου που σκότωσε 1.200 Ισραηλινούς, σύμφωνα με τις παλαιστινιακές υγειονομικές Αρχές, καθώς η σύγκρουση πλησιάζει στην 300ή της ημέρα.

Πηγή: skai.gr

