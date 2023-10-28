Μεσανατολικό: "Η ιστορία θα μας κρίνει όλους", το μήνυμα του γγ του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες

"Η ιστορία θα μας κρίνει όλους" ανέφερε, σε δραματικούς τόνους, ο γενικός γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες, σε ανάρτησή του απόψε στην πλατφόρμα Χ.

"Επαναλαμβάνω την έκκλησή μου για ανθρωπιστική εκεχειρία στη Μέση Ανατολή, την άνευ όρων απελευθέρωση όλων των ομήρων και την παράδοση των άκρως απαραιτήτων εφοδίων, στην κλίμακα που απαιτείται (σ.σ. στη Λωρίδα της Γάζας).

Όλοι πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Αυτή είναι η στιγμή της αλήθειας. Η ιστορία θα μας κρίνει όλους" ανέφερε στην ανάρτησή του ο Γκουτέρες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

