Με δύο αναρτήσεις της, στην πλατφόρμα Χ η πρεσβεία της Ρωσίας στην Άγκυρα σχολιάζει με αιχμηρό τρόπο τις οικονομικές σχέσεις της Τουρκίας με χώρες της Δύσης.

Η ρωσική πρεσβεία στην Άγκυρα ανήρτησε τη δήλωση του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, προχθές, Τετάρτη, στην Αγία Πετρούπολη, με την οποία εφιστούσε την προσοχή σε μια «δυσοίωνη προϊούσα εξάρτηση» της Τουρκίας από δυτικά κεφάλαια και στο ενδεχόμενο να έχει αυτή αρνητική επίπτωση στις οικονομικές σχέσεις με την Ρωσία.

«Πούτιν: Απ' ό,τι αντιλαμβάνομαι, το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης στην Τουρκία επικεντρώνεται στο να πάρει δάνεια, επενδύσεις και επιχορηγήσεις από δυτικούς οικονομικούς οργανισμούς. Ίσως αυτό να μην είναι κακό. Ωστόσο, αν αυτό γίνεται εις βάρος των εμπορικών και οικονομικών σχέσεων με τη Ρωσία, θα είναι περισσότερο απώλεια παρά κέρδος για την τουρκική οικονομία» είναι το μήνυμα που ανήρτησε η ρωσική πρεσβεία.

Putin: Bana göre #Türkiye'de hükümetin ekonomi bloğu Batılı finans kuruluşlarından kredi, yatırım ve hibe almaya odaklanıyor. Bu belki kötü bir şey değil. Ancak, bu #Rusya ile ticari ve ekonomik ilişkilerin kısıtlanması pahasına olursa Türk ekonomisi için kazançtan çok kayıp olur pic.twitter.com/ex945EM5dT — RusEmbAnkara (@RusEmbTurkey) June 7, 2024

Η δεύτερη ανάρτηση της ρωσικής πρεσβείας αφορά δήλωση του Ντμίτρι Πεσκόφ, εκπρόσωπου του Κρεμλίνου: «Πεσκόφ: Οι ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και οι δήθεν μυστικές υπηρεσίες τους ασκούν πρωτοφανείς πιέσεις. Έρχονται στην Άγκυρα και απειλούν σκληρά αξιωματούχους και επιχειρηματίες. Χαιρόμαστε που ο πρόεδρος Ερντογάν υπερασπίζεται με αυτοπεποίθηση τα συμφέροντα της χώρας του».

Peskov: ABD, İngiltere ve kurdukları sözde istihbarat organları eşi görülmemiş baskı uyguluyor. #Ankara'ya gelip yetkilileri ve iş insanlarını sert bir şekilde tehdit ediyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülkesinin çıkarlarını kendinden emin bir şekilde savunması bizi memnun ediyor pic.twitter.com/Mf7wBZ8EPy — RusEmbAnkara (@RusEmbTurkey) June 7, 2024

Μιλώντας στους δημοσιογράφους στο περιθώριο του Οικονομικού Φόρουμ της Πετρούπολης, ο Ρώσος πρόεδρος, εξήρε τη στάση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο θέμα της Γάζας, ενώ αναφέρθηκε στην ενεργειακή συνεργασία Ρωσίας - Τουρκίας.

Επίσης, ο Βλαντίμιρ Πούτιν δεν έκρυψε τις επιφυλάξεις του και για τη χρηματοδότηση της τουρκικής οικονομίας από δυτικά κεφάλαια και παράλληλα διαμήνυσε στον Τούρκο πρόεδρο ότι «η Ουκρανία, με την οποία η Τουρκία συνεργάζεται σε ορισμένους τομείς […] προσπαθεί να χτυπήσει τους αγωγούς που μεταφέρουν φυσικό αέριο στην Τουρκία».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

