Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι προχώρησαν σε αεροπορικό πλήγμα εναντίον σχολείου της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους παλαιστίνιους πρόσφυγες (UNRWA) -όπου έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 27 άνθρωποι, σύμφωνα με την υπηρεσία ενημέρωσης της κυβέρνησης της Χαμάς-, καθώς εκεί βρισκόταν, κατ’ αυτές, «βάση» του στρατιωτικού βραχίονα του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος.

«Μαχητικά αεροσκάφη διεξήγαγαν πλήγμα ακριβείας εναντίον βάσης της Χαμάς εγκατεστημένης στο εσωτερικό σχολείου της UNRWA στην περιοχή Νουσέιρατ», ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, προσθέτοντας πως σκοτώθηκαν «πολλοί τρομοκράτες».

«Τρομοκράτες της Χαμάς και του Παλαιστινιακού Ισλαμικού Τζιχάντ που ανήκαν στις δυνάμεις Νούχμπα κι είχαν συμμετάσχει στη φονική επίθεση εναντίον κοινοτήτων του νότιου Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου επιχειρούσαν εκεί. Οι τρομοκράτες διηύθυναν την εκστρατεία τρόμου που διεξάγουν από την περιοχή του σχολείου και το χρησιμοποιούσαν ως καταφύγιο», πρόσθεσαν.

Η υπηρεσία Τύπου της κυβέρνησης της Χαμάς έκανε λόγο για τουλάχιστον 27 νεκρούς και δεκάδες άλλους τραυματίες στον βομβαρδισμό αυτόν.

«Μεγάλος αριθμός μαρτύρων (σ.σ.: νεκρών) και τραυματιών συνεχίζει να φθάνει στο νοσοκομείο των Μαρτύρων του Αλ Ακσά», στη Ντέιρ αλ Μπάλα, ανέφερε η υπηρεσία Τύπου και μέσων ενημέρωσης της Χαμάς, κατηγορώντας τον ισραηλινό στρατό πως διέπραξε «φρικιαστική σφαγή».

Ιατρικές πηγές στον θύλακο που επικαλείται το Γερμανικό Πρακτορείο ανεβάζουν τον απολογισμό των θυμάτων σε τουλάχιστον 62 νεκρούς, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά.

Σύμφωνα με τη Χαμάς, νωρίτερα τη νύχτα το νοσοκομείο στη Ντέιρ αλ Μπάλα αντιμετώπισε «βλάβη σε μια από τις γεννήτριες», γεγονός που απειλεί να περιπλέξει τη νοσηλεία ευάλωτων ασθενών και να προκαλέσει «ανθρωπιστική καταστροφή».

Ήδη πριν από τον βομβαρδισμό στη Νουσέιρατ, στο νοσοκομείο είχαν διακομιστεί προχθές Τρίτη «τουλάχιστον 70 νεκροί και πάνω από 300 τραυματίες, στην πλειονότητά τους γυναίκες και παιδιά», έπειτα από «ισραηλινούς βομβαρδισμούς σε κεντρικές περιοχές της Λωρίδας της Γάζας», ανέφερε η μη κυβερνητική οργάνωση Γιατροί Χωρίς Σύνορα (Médecins sans Frontières, MSF).

«Η οσμή του αίματος στην αίθουσα του τμήματος επειγόντων περιστατικών το πρωί ήταν ανυπόφορη. Τραυματίες κείτονταν παντού, στο πάτωμα, έξω... Έφερναν πτώματα μέσα σε πλαστικές σακούλες. Η κατάσταση είναι αφόρητη», τόνισε η Κάριν Χάστερ, συντονίστρια της μη κυβερνητικής οργάνωσης στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με ανάρτηση των MSF στο X.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

