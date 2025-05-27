Μερτς: «Οι περιορισμοί για πλήγματα βαθιά στη Ρωσία τερμάτισαν εδώ και μήνες» - Τι όπλα ζητά το Κίεβο από το Βερολίνο

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε ότι οι σύμμαχοι της Ουκρανίας αποφάσισαν πριν από αρκετούς μήνες να εγκαταλείψουν τους περιορισμούς στη χρήση των όπλων που έχουν παράσχει για να επιτρέψουν στο Κίεβο να πλήξει στόχους βαθιά μέσα στη Ρωσία.

«Απ' όσο γνωρίζω, και όπως ανέφερα χθες, οι χώρες που είχαν περιορισμούς εύρους έχουν εγκαταλείψει αυτούς τους περιορισμούς», δήλωσε ο Μερτς την Τρίτη από την πόλη Τούρκου της Φινλανδίας. «Περιέγραψα αυτό που συμβαίνει εδώ και μήνες, ότι δηλαδή η Ουκρανία έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τα όπλα που λαμβάνει, ακόμη και εκτός των συνόρων της», δήλωσε ο Γερμανός καγκελάριος σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg.

Από την ανάληψη των καθηκόντων του αυτό το μήνα, ο Μερτς έχει σηματοδοτήσει μια μετατόπιση από την επιφυλακτική προσέγγιση του προκατόχου του, Όλαφ Σολτς, υιοθετώντας μια πιο ισχυρή στάση για την υποστήριξη της Ουκρανίας απέναντι στη ρωσική εισβολή. Ο Σολτς είχε επιτρέψει μόνο περιορισμένη χρήση γερμανικών όπλων εναντίον στόχων εντός της Ρωσίας, όταν ενέκρινε πλήγματα σε θέσεις κοντά στα σύνορα κοντά στην ουκρανική πόλη Χάρκοβο.

Τη Δευτέρα, ο Μερτς δήλωσε ότι δεν υπάρχει «απολύτως κανένα όριο εμβέλειας πλέον» για τα όπλα που παραδόθηκαν στην Ουκρανία από τη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία και τις ΗΠΑ. «Αυτό σημαίνει ότι η Ουκρανία μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό της επιτιθέμενη σε στρατιωτικές θέσεις και στη Ρωσία», πρόσθεσε.

Οπλικά συστήματα και τι ζητά το Κίεβο

Τα οπλικά συστήματα που προμήθευσε η Γερμανία στην Ουκρανία και τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για πυρά πέρα από τα ρωσικά σύνορα περιλαμβάνουν αυτοκινούμενα οβιδοβόλα και τον εκτοξευτή πολλαπλών πυραύλων MARS II, ο οποίος έχει βεληνεκές έως και 84 χιλιόμετρα.

Τις τελευταίες εβδομάδες, οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι προσπαθούν να αυξήσουν την πίεση προς τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν για να συμμετάσχει σε μια υπό την ηγεσία των ΗΠΑ προσπάθεια εξεύρεσης διπλωματικής λύσης στη σύγκρουση. Ωστόσο, ο Πούτιν κωλυσιεργεί και αρνείται να υποχωρήσει από τις μαξιμαλιστικές απαιτήσεις του από την Ουκρανία.

Η απερχόμενη κυβέρνηση Μπάιντεν στις ΗΠΑ ενέκρινε πέρυσι την ανάπτυξη των πυραυλικών συστημάτων ATACMS σε παραμεθόριες περιοχές, ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο ενέκρινε τη χρήση των πυραύλων κρουζ Storm Shadow για να πλήξει στόχους βαθύτερα στο εσωτερικό της Ρωσίας.

Εδώ και χρόνια, η Ουκρανία ζητάει από τη Γερμανία να της παραδώσει τους πυραύλους κρουζ μεγάλου βεληνεκούς Taurus, αλλά ο Σολτς είχε αρνηθεί, λέγοντας ότι το Βερολίνο πρέπει να αποφύγει οποιεσδήποτε κινήσεις που θα μπορούσαν να παρασύρουν τη χώρα σε μια απευθείας στη σύγκρουση. Με βεληνεκές έως και 500 χιλιόμετρα, οι πύραυλοι Taurus θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να πλήξουν τη Μόσχα από την Ουκρανία.

Κατά τη διάρκεια της γερμανικής προεκλογικής εκστρατείας, ο Μερτς είχε εκφράσει την προθυμία του να παράσχει τους πυραύλους στην Ουκρανία, αλλά από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του αρνήθηκε να εκθέσει τα σχέδιά του. Η κυβέρνηση έχει δηλώσει ότι δεν θα σχολιάσει τα συγκεκριμένα οπλικά συστήματα που παρέχει στην Ουκρανία.

Λαβρόφ κατά Μερτς για επιθέσεις μεγάλου βεληνεκούς στην Ουκρανία με ευρωπαϊκά όπλα

Στο μεταξύ, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ επέκρινε σήμερα τον Φρίντριχ Μερτς για δηλώσεις του Γερμανού καγκελάριου αναφορικά με ουκρανικές επιθέσεις μεγάλου βεληνεκούς στη Ρωσία.

Ο Λαβρόφ ανέφερε ότι αυτό καταδεικνύει το επίπεδο των ανθρώπων που έχουν ανέλθει στην εξουσία σε ηγετικές ευρωπαϊκές χώρες και υπονόησε ότι η απόφαση να επιτραπούν επιθέσεις μεγάλου βεληνεκούς κατά της Ρωσίας είχε ληφθεί πριν από λίγο καιρό, αλλά κρατήθηκε μυστική.

Χθες το Κρεμλίνο προειδοποίησε ότι η απόφαση αυτή ευρωπαϊκών χωρών συνιστά «επικίνδυνη» εξέλιξη και δεν συνάδει με τις προσδοκίες για διπλωματική επίλυση της κρίσης.

Σε ερώτηση που δέχθηκε ο Ρώσος ΥΠΕΞ σήμερα για πρόσφατες δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τη Ρωσία, ο Λαβρόφ δήλωσε ότι ο Τραμπ εκδηλώνει τα συναισθήματά του καθώς βλέπει τις προσπάθειές του για ειρήνη στην Ουκρανία να σαμποτάρονται από Ευρωπαίους πολιτικούς.

Ο Αμερικανός πρόεδρος κατηγόρησε χθες τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν ότι έχει «τρελαθεί» εντελώς, λόγω των ρωσικών πληγμάτων στην Ουκρανία.

Ο Λαβρόφ είπε ότι ο Τραμπ θέλει ένα αποτέλεσμα για ειρήνη στην Ουκρανία, τονίζοντας πως η Ευρώπη πρέπει να σταματήσει να σαμποτάρει τις ειρηνευτικές προσπάθειες.

Πηγή: skai.gr

