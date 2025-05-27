Επίθεση κατά του Ισραήλ εξαπέλυσε σήμερα από τη Φινλανδία ο Γερμανός καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς, επικρίνοντας τις μαζικές αεροπορικές επιδρομές στη Γάζα ως μη δικαιολογημένες πλέον και ως «μη κατανοητές».

«Οι μαζικές στρατιωτικές επιθέσεις των Ισραηλινών στη Λωρίδα της Γάζας δεν μου αποκαλύπτουν πλέον καμία λογική. Πώς εξυπηρετούν τον στόχο της αντιμετώπισης της τρομοκρατίας... Από αυτή την άποψη, το βλέπω πολύ, πολύ επικριτικά», δήλωσε ο Μερτς από την πόλη Τούρκου της Φινλανδίας.

«Ούτε εγώ είμαι ανάμεσα σε εκείνους που το είπαν πρώτοι... Αλλά φαινόταν και μου φαίνεται ότι ήρθε η ώρα να πω δημόσια ότι αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή δεν είναι πλέον κατανοητό» τόνισε ο Μερτς.

Δεν είναι όμως μόνο ο Μερτς που στράφηκε εναντίον του Ισραήλ. Παρόμοια κριτική υπήρξε και από τον υπουργό Εξωτερικών του Μερτς, Γιόχαν Βάντεφουλ, και εκκλήσεις μεταξύ του μικρότερου εταίρου του στον συνασπισμό, των Σοσιαλδημοκρατών, προκειμένου να σταματήσουν οι εξαγωγές όπλων στο Ισραήλ, διαφορετικά θα υπήρχε κίνδυνος η Γερμανία να εμπλακεί σε εγκλήματα πολέμου.

Ο Καγκελάριος σχεδιάζει να μιλήσει με τον Νετανιάχου αυτή την εβδομάδα, καθώς οι επιθέσεις στη Γάζα σκότωσαν δεκάδες τις τελευταίες ημέρες και ο πληθυσμός της, που ανέρχεται σε 2 εκατομμύρια, κινδυνεύει με λιμό.

Η Γερμανία, μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες, υπήρξε ένας από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές του Ισραήλ, αλλά τα λόγια του Μερτς έρχονται καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση επανεξετάζει την πολιτική της για το Ισραήλ και η Βρετανία, η Γαλλία και ο Καναδάς απείλησαν επίσης με «συγκεκριμένες δράσεις» για τη Γάζα.

