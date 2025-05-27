Συνεχίζεται η κόντρα της αμερικανικής ομοσπονδιακής κυβέρνησης με το Χάρβαρντ η οποία είναι έτοιμη να δώσει εντολή στις υπηρεσίες της να προχωρήσουν στην ακύρωση συμβάσεων συνολικού ύψους περίπου 100 εκατομμυρίων δολαρίων με το Πανεπιστήμιο, δήλωσαν στο CNN δύο ανώτεροι αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ.

Η Διοίκηση Γενικών Υπηρεσιών «θα στείλει σήμερα επιστολή στις ομοσπονδιακές υπηρεσίες ζητώντας τους να εντοπίσουν τυχόν συμβάσεις με το Χάρβαρντ και αν μπορούν να ακυρωθούν ή να ανακατευθυνθούν αλλού», δήλωσε ένας αξιωματούχος στο CNN.

Οι New York Times ανέφεραν πρώτοι τις προγραμματισμένες περικοπές. Αυτές έρχονται να προστεθούν σε πρόσφατες ομοσπονδιακές περικοπές ύψους 2,65 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο Χάρβαρντ.

Το CNN επικοινώνησε με δικηγόρους του Χάρβαρντ, το οποίο τις τελευταίες εβδομάδες έχει δεχθεί το μεγαλύτερο μέρος της οργής του Λευκού Οίκου εναντίον ιδρυμάτων που πιστεύει ότι ενσαρκώνουν ένα φιλελεύθερο αφυπνισμένο μέτωπο.

Το πανεπιστήμιο έχει σε γενικές γραμμές απορρίψει πολλά κυβερνητικά αιτήματα, συμπεριλαμβανομένης της παράδοσης ολόκληρων των αρχείων συμπεριφοράς των ξένων φοιτητών και της διενέργειας ελέγχων που θα επιβεβαιώνουν ότι έχει επεκτείνει την «ποικιλομορφία απόψεων» στην πανεπιστημιούπολη.

«Το Πανεπιστήμιο δεν θα παραιτηθεί της ανεξαρτησίας του ούτε θα παραιτηθεί από τα συνταγματικά του δικαιώματα», έγραψε τον περασμένο μήνα ο πρόεδρος του Χάρβαρντ, Άλαν Γκάρμπερ .

Το παλαιότερο και πλουσιότερο πανεπιστήμιο των ΗΠΑ μήνυσε την κυβέρνηση Τραμπ τον περασμένο μήνα για το πάγωμα 2,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε ομοσπονδιακές επιχορηγήσεις και συμβάσεις και έκτοτε έχει αναστείλει άλλα 450 εκατομμύρια δολάρια προς το Χάρβαρντ.

Η κυβέρνηση Τραμπ ακύρωσε την περασμένη εβδομάδα τη δυνατότητα του Χάρβαρντ να εγγράφει ξένους φοιτητές, μια κίνηση που υπόκειται σε διάσκεψη για το καθεστώς την Τρίτη, αφού ένας ομοσπονδιακός δικαστής την έθεσε σε αναστολή. Το πανεπιστήμιο υποστήριξε ότι η ανάκληση της πιστοποίησής του στο Πρόγραμμα Φοιτητών και Επισκεπτών Ανταλλαγής ήταν «σαφή αντίποινα» για την άρνησή του να ανταποκριθεί στις ιδεολογικά ριζωμένες πολιτικές απαιτήσεις της κυβέρνησης.

Ο Τραμπ έχει επίσης απειλήσει να διακόψει την ομοσπονδιακή χρηματοδότηση του Χάρβαρντ κατά 3 δισεκατομμύρια δολάρια και να άρει το καθεστώς απαλλαγής από φόρους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.