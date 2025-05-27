Με δυσκολίες η διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα

Οι πολιτικές διασυνδέσεις της αμερικανικής ΜΚΟ Gaza Humanitarian Foundation που ανέλαβε την διανομή της ανθρωπιστικής βοήθειας προκαλεί αντεγκλήσεις. Ύστερα από πολλές καθυστερήσεις και αναβολές, η αμερικανική μη κυβερνητική οργάνωση Gaza Humanitarian Foundation (GHF) ανακοίνωσε ότι άρχισε από σήμερα το πρωί η διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, διαβεβαιώνοντας ότι, με την πάροδο των ημερών, η ποσότητα των ειδών πρώτης ανάγκης θα αυξάνεται.

Σύμφωνα με τον μηχανισμό διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας, ο οποίος σχεδιάστηκε από τον ισραηλινό στρατό, πρόκειται να λειτουργήσουν συνολικά τέσσερα σημεία διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας, εκ των οποίων τρία σημεία θα βρίσκονται στα περίχωρα της Ράφα στο νότιο τμήμα της Γάζας και το τέταρτο θα λειτουργήσει στο κεντρικό τμήμα του θύλακα. Οι κάτοικοι θα κληθούν να προσέρχονται στα σημεία διανομής ειδών πρώτης ανάγκης και την διαδικασία θα αναλάβει η GHF.

Πέτρα του σκανδάλου οι πολιτικές διασυνδέσεις της GHF

Πάντως, οι πρακτικές δυσκολίες για την εφαρμογή του συγκεκριμένου σχεδιασμού παραμένουν, κυρίως εξ αιτίας της συνέχισης των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων σε ολόκληρη την Λωρίδα της Γάζας. Είναι χαρακτηριστικό ότι χθες (26/5) δεν κατέστη δυνατή η έναρξη της λειτουργίας του πρώτου σημείου διανομής ειδών πρώτης ανάγκης που βρίσκεται στη συνοικία Τελ Αλ-Σουλτάν στα περίχωρα της Ράφα, με τις ισραηλινές αρχές να ανακοινώνουν με εμφανή αμηχανία ότι η εξέλιξη αυτή οφειλόταν σε «πρακτικούς λόγους» χωρίς να αναφέρονται περαιτέρω λεπτομέρειες.

Ένας δεύτερος ανασταλτικός παράγοντας είναι η διασύνδεση της GHF με τις πολιτικές επιλογές των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ, γεγονός που διαφάνηκε από την χθεσινή δήλωση παραίτησης του μέχρι πρότινος επικεφαλής της GHF, Τζέικ Γουντ, αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι οι επικρατούσες συνθήκες στην Γάζα δεν του επιτρέπουν «να σταθεί συνεπής στις αρχές του ανθρωπισμού, της ουδετερότητας και της αμεροληψίας». Παράλληλα, η Χαμάς από την πλευρά της, έχει κατηγορήσει την GHF για τις φερόμενες στενές της σχέσεις με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ, και ξεκαθάρισε ότι θα πράξει ό,τι είναι δυνατόν προκειμένου να αποτύχει ο μηχανισμός διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας, που σχεδιάστηκε από τον ισραηλινό στρατό.

Σήμερα το πρωί σημειώθηκαν επεισόδια στο λιμάνι του Ασντόντ, όταν ισραηλινοί διαδηλωτές προσπάθησαν να εμποδίσουν την έξοδο δεκάδων οχημάτων που μετέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια με προορισμό τη Γάζα. Οι διαδηλωτές φώναζαν συνθήματα και κρατούσαν πλακάτ, που υποστήριζαν ότι η ανθρωπιστική βοήθεια που μεταφέρεται στην Γάζα με την άδεια της κυβέρνησης Νετανιάχου, εν τέλει θα ενισχύσει την οργάνωση Χαμάς και λιγότερο τους αμάχους.

Πηγή: Deutsche Welle

