Η κατάκτηση του Έβερεστ είναι για του ορειβάτες όνειρο ζωής – που σε πολλές περιπτώσεις όμως αποβαίνει μοιραίο. Μόνο κατά της φετινή ορειβατική περίοδο υπολογίζεται ότι έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 13 άνθρωποι – ορειβάτες και σέρπα (οδηγοί βουνού) – οι περισσότεροι προσπαθώντας να διασχίσουν τη «Ζώνη του Θανάτου».

Μόνο προχθές, 25 Μαΐου, επιβεβαιώθηκαν 7 θάνατοι.

Σήμερα, διοργανώτρια εταιρία αναβάσεων στο Νεπάλ δημοσίευσε στο Facebook ένα συγκλονιστικό βίντεο στο οποίο τα μέλη μιας αποστολής κατεβάζουν από την κορυφή τη σορό ενός νεκρού ορειβάτη, δεμένη με σχοινιά, μέχρι τον καταυλισμό της εταιρίας στο Έβερεστ.

Τουλάχιστον 345 άνθρωποι έχουν πεθάνει στο Έβερεστ σε περισσότερα από 100 χρόνια από τότε που έγινε γνωστό ότι ξεκίνησαν οι ορειβατικές αποστολές, σύμφωμα με τη βάση δεδομένων των Ιμαλαΐων και με διοργανωτές.

Για φέτος, το Νεπάλ εξέδωσε 459 άδειες ανάβασης.

Η «ζώνη του θανάτου» είναι μία περιοχή ανάμεσα στο ύψους 8.000 μέτρων πέρασμα (ή διάσελο) South Col και στην κορυφή του Έβερεστ, όπου το επίπεδο του οξυγόνου δεν επαρκεί για επιβίωση. Οι περισσότεροι ορειβάτες και σέρπα χάνουν τη ζωή τους εκεί από την νόσο του υψόμετρου.

Πηγή: skai.gr

