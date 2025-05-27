Λαβρόφ: Ο Τραμπ «δείχνει συναίσθημα»... εξαιτίας των Ευρωπαίων

Επίθεση στην Ευρώπη, και επαίνους στην Τουρκία επιφύλαξε την Τρίτη ο Σεργκέι Λαβρόφ.



Το Κρεμλίνο εκτιμά τις ευκαιρίες που παρέχει η Τουρκία για τις συνομιλίες Μόσχας-Κίεβου, δήλωσε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών στη συνάντηση στη Μόσχα με τον Τούρκο ομόλογό του Χακάν Φιντάν.

«Μπορούμε για άλλη μια φορά να απευθυνθούμε στους Τούρκους φίλους μας για τον δεύτερο γύρο διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία», δήλωσε ο Λαβρόφ.

Ο Τραμπ «δείχνει συναίσθημα» επειδή βλέπει ότι οι προσπάθειές του για ειρήνευση στην Ουκρανία σαμποτάρονται από Ευρωπαίους πολιτικούς υποστήριξε δε, αναφερόμενος στη δήλωση του πρόεδρου των ΗΠΑ ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν είναι «θεότρελος» μετά τις ρωσικές μαζικές αεροπορικές επιδρομές.

Η Ευρώπη θα πρέπει να σταματήσει να σαμποτάρει τις ειρηνευτικές πρωτοβουλίες για την Ουκρανία, τόνισε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών.



Ο Σεργκέι Λαβρόφ αναφέρθηκε και στις δηλώσεις του Γερμανού καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς πως η Γερμανία, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Γαλλία και η Βρετανία αίρουν τους περιορισμούς στην χρήση δυτικών πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς, από τον ουκρανικό στρατό, εναντίον ρωσικών εδαφών.



Τα σχόλια του Μερτς υποδεικνύουν στη Μόσχα ότι μια απόφαση για επιθέσεις βαθιά στη Ρωσία είχε ληφθεί καιρό πριν, αλλά κρατήθηκε μυστική, ισχυρίστηκε ο Λαβρόφ.



Οι δηλώσεις του καγκελάριου για πλήγματα μεγάλου βεληνεκούς δείχνουν το επίπεδο ικανότητας όσων ανέβηκαν στην εξουσία στην Ευρώπη σχολίασε ειρωνικά.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ καταδίκασε νωρίτερα τις ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικό έδαφος, δηλώνοντας ότι δεν ευνοούν την εξεύρεση ειρηνικής επίλυσης της σύγκρουσης.



«Μεγάλος αριθμός μέσων ενημέρωσης συμμετέχει σε μια εκστρατεία που στοχεύει στη διατάραξη της ειρηνευτικής διαδικασίας και στην υποκίνηση των ΗΠΑ να επιβάλουν νέες κυρώσεις» ισχυρίστηκε ο Πεσκόφ.

Πηγή: skai.gr

