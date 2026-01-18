Λογαριασμός
Μερτς: Οι απειλές για δασμούς υπονομεύουν τις διατλαντικές σχέσεις

Ο Γερμανός καγκελάριος τονίζει οι απειλές του Τραμπ ενέχουν τον κίνδυνο κλιμάκωσης - «Στεκόμαστε ενωμένοι στο πλευρό της Δανίας και του λαού της Γροιλανδίας»

Μερτς

Τη στήριξή του στη Δανία και στον λαό της Γροιλανδίας εξέφρασε ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς, προειδοποιώντας ταυτόχρονα ότι οι απειλές για δασμούς «υπονομεύουν τις διατλαντικές σχέσεις».

«Στεκόμαστε αποφασισμένοι και ενωμένοι στο πλευρό της Δανίας και του λαού της Γροιλανδίας. Ως μέλος του ΝΑΤΟ, έχουμε δεσμευτεί να ενισχύσουμε την ασφάλεια στην Αρκτική. Οι απειλές για δασμούς υπονομεύουν τις διατλαντικές σχέσεις και ενέχουν τον κίνδυνο κλιμάκωσης», δήλωσε πριν από λίγο σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

