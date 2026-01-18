Πιέσεις για να περιορίσουν τις προσπάθειες του Ντόναλντ Τραμπ να προσαρτήσει τη Γροιλανδία ασκούν δύο μέλη της Γερουσίας των ΗΠΑ. Ο Δημοκρατικός Τιμ Κέιν και ο Ρεπουμπλικανός Ραντ Πολ εξετάζουν τρεις νέες επιλογές μετά την αποτυχία τους την προηγούμενη εβδομάδα να περάσουν ψήφισμα που θα περιόριζε τις μονομερείς στρατιωτικές ενέργειες κατ' εντολή Τραμπ στη Βενεζουέλα.

Μιλώντας σήμερα στην εκπομπή “Meet the Press” του NBC, ο Κέιν δήλωσε, έχοντας στο πλευρό του τον Πολ, ότι οι επιλογές που εξετάζουν είναι: να συντάξουν ένα νέο ψήφισμα για τις εξουσίες περί πολέμου σχετικά με τη Γροιλανδία, να αμφισβητήσουν την κίνηση του προέδρου χθες να ανακοινώσει νέους δασμούς σε ευρωπαϊκές χώρες που δεν αποδέχονται τον έλεγχο της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ και να στηριχθούν σε νόμο που ορίζει ότι ο πρόεδρος δεν μπορεί να αποσύρει τις ΗΠΑ από το ΝΑΤΟ χωρίς έγκριση του Κογκρέσου.

Ο Κέιν πρόσθεσε ότι η ρητορική του Τραμπ για τη Γροιλανδία «δεν βοηθά», επειδή «απομακρύνει τους συμμάχους, αντί να σφυρηλατεί ισχυρότερες σχέσεις με συμμάχους που χρειαζόμαστε».

Το ζήτημα των ορίων της προεδρικής εξουσίας -και του ρόλου του Κογκρέσου στην έγκριση στρατιωτικής δράσης στο εξωτερικό- έχει προκαλέσει αναταράξεις στο Καπιτώλιο τους τελευταίους μήνες, ιδίως μετά την κλιμάκωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων της κυβέρνησης Τραμπ στη Νότια Αμερική.

Η υπόθεση κορυφώθηκε όταν οι Ρεπουμπλικανοί στη Γερουσία μπλόκαραν ψήφισμα για τις «εξουσίες περί πολέμου» που στόχευε να αναχαιτίσει τις κινήσεις της κυβέρνησης Τραμπ στη Βενεζουέλα.

Ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Ραντ Πολ, που στήριξη το ψήφισμα για τη Βενεζουέλα, δήλωσε από την πλευρά του πως δεν πιστεύει ότι ο Τραμπ θα εξασφάλιζε την απαιτούμενη στήριξη του κόμματός του για οποιαδήποτε στρατιωτική ενέργεια στη Γροιλανδία, αν τη ζητούσε.

«Δεν έχω ακούσει να υπάρχει στήριξη των Ρεπουμπλικανών σε κάτι τέτοιο, καθώς ακόμη και τα “γεράκια” της παράταξής μας έχουν πει ότι δεν θα στηρίξουν κάτι τέτοιο», δήλωσε ο Πολ. «Άρα, νομίζω ότι θα είναι πολύ δύσκολο. Νομίζω ότι συνεχίζει να προκαλεί λέγοντας τέτοια πράγματα».

Πηγή: skai.gr

