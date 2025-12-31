Mερτς: Η Ρωσία έχει σχέδιο που στρέφεται κατά της Ευρώπης

Με κεντρικό θέμα τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις προεκτάσεις του για την ασφάλεια, το πρωτοχρονιάτικο μήνυμα του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς. «Η Γερμανία βγαίνει πάντα ισχυρότερη».Aνταπόκριση από το Βερολίνο



Σε έναν κόσμο που αλλάζει ραγδαία, υπό τη σκιά παγκόσμιων προκλήσεων, με τον ρωσικό πόλεμο στην Ουκρανία να συνεχίζεται και τον νέο προστατευτισμό των Ηνωμένων Πολιτειών να κλονίζει τα θεμέλια της παγκόσμιας οικονομίας, ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς στο πρώτο πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του από το αξίωμα αυτό, κάνει λόγο για «καμπή» στην Ιστορία και καλεί τους συμπολίτες του να επιδείξουν θάρρος και κοινωνική συνοχή.

Πηγή: Deutsche Welle

«Η Γερμανία έχει επανειλημμένα καταφέρει να επανεφεύρει τον εαυτό της και έχει αναδυθεί ισχυρότερη μετά από κρίσεις» αναφέρει στο μήνυμά του, ενθαρρύνοντας τους Γερμανούς και υποσχόμενος για το 2026 ασφάλεια, αλλά και μεταρρυθμίσεις.Στην πρώτη γραμμή η τόνωση της γερμανικής ανάπτυξης, η διασφάλιση της βιωσιμότητας του συστήματος κοινωνικής ασφάλειας, η υλοποίηση της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης, η αλλαγή του μοντέλου στράτευσης, αλλά και η άρση του χρεόφρενου που επιτρέπει τον δανεισμό για κάλυψη έκτακτων αναγκών.«Καθημερινές» οι υβριδικές επιθέσειςΓια τον καγκελάριο όμως προϋπόθεση της ελευθερίας, της ασφάλειας και της ευημερίας είναι πρωτίστως η διασφάλιση της ειρήνης στη Γερμανία και την Ευρώπη.«Ο πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας επηρεάζει και τη Γερμανία» ανέφερε προσθέτοντας ότι και η Γερμανία αντιμετωπίζει ήδη σε καθημερινή βάση υβριδικές επιθέσεις και τις κατονομάζει: δολιοφθορές, κατασκοπεία, κυβερνοεπιθέσεις. Όπως διαμηνύει, ανοιχτά: «Η επίθεση της Ρωσίας ήταν και είναι μέρος ενός σχεδίου που στρέφεται εναντίον ολόκληρης της Ευρώπης».Για να παραμείνει ασφαλής η Γερμανία θα πρέπει να ενισχύσει την αποτρεπτική της ικανότητα, αναφέρει στο μήνυμά του, προετοιμάζοντας έτσι τους πολίτες για μια ακόμη δύσκολη χρονιά: με αυξημένες αμυντικές δαπάνες και αντιμετώπιση απειλων, μολονότι τονίζει ότι δεν «θα πρέπει να ακούμε εκείνους που σπέρνουν τον φόβο και τους καταστροφολόγους».Στέλνει όμως κι ένα μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση, όχι μόνο προς το Κρεμλίνο, αλλά και προς την Ουάσινγκτον: «Δεν είμαστε θύματα εξωγενών συνθηκών. Δεν είμαστε πιόνια υπερδυνάμεων. Tα χέρια μας δεν είναι δεμένα».

