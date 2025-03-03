Ζελένσκι: Η Ουκρανία «χρειάζεται ισχυρή υποστήριξη από τους εταίρους» της

Την ισχυρή υποστήριξη των εταίρων της Ουκρανίας ζήτησε εκ νέου τη Δευτέρα, μία μόλις ημέρα μετά τη σύνοδο κορυφής στο Λονδίνο, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μέσω ανάρτησής του στο Telegram, όπου επισυνάπτει και ένα βίντεο με τις ζημιές προκάλεσαν στη χώρα του οι ρωσικές επιθέσεις των τελευταίων ημερών.

Στην ανάρτησή του αναφέρει:

«Η Ουκρανία αγωνίζεται για την κανονική και ασφαλή ζωή που της αξίζει, για μια δίκαιη και αξιόπιστη ειρήνη. Θέλουμε να τελειώσει αυτός ο πόλεμος.

Αλλά η Ρωσία δεν το κάνει, και συνεχίζει τον εναέριο τρόμο της: την περασμένη εβδομάδα, περισσότερα από 1.050 επιθετικά drones, σχεδόν 1.300 αεροπορικές βόμβες και περισσότεροι από 20 πύραυλοι έχουν εκτοξευθεί στην Ουκρανία καταστρέφοντας πόλεις και σκοτώνοντας ανθρώπους.

Όσοι επιδιώκουν διαπραγματεύσεις, δεν πλήττουν σκόπιμα πολίτες με βαλλιστικούς πυραύλους.

Για να αναγκάσουμε τη Ρωσία να σταματήσει τις επιθέσεις της, χρειαζόμαστε μεγαλύτερη συλλογική δύναμη από τον κόσμο. Ενίσχυση της αεροπορικής μας άμυνας, υποστήριξη του στρατού μας και διασφάλιση αποτελεσματικών εγγυήσεων ασφάλειας που θα καταστήσουν αδύνατη την επιστροφή της ρωσικής επιθετικότητας — σε αυτά πρέπει να επικεντρωθούμε.

Η δικαιοσύνη πρέπει να επικρατήσει. Πιστεύουμε στη δύναμη της ενότητας και σίγουρα θα αποκαταστήσουμε τη διαρκή ειρήνη».

