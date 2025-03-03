Πολωνία: Ο Λεχ Βαλέσα εξέφρασε “τρόμο και αποστροφή” προς τον πρόεδρο Τραμπ μετά την κόντρα με Ζελένσκι

Ο πρώην πρόεδρος της Πολωνίας και νικητής του Βραβείου Νόμπελ Ειρήνης, Λεχ Βαλέσα υπέγραψε μία επιστολή προς τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ εκφράζοντας “τρόμο και αποστροφή” στην αντιπαράθεσή του με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο, όπως αναφέρθηκε σήμερα, σε μία ανάρτηση του Βαλέσα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Βαλέσα υπέγραψε την επιστολή μαζί με άλλους πρώην πολιτικούς κρατούμενους στην Πολωνία, σύμφωνα με την ίδια ανάρτηση στο Facebook.

