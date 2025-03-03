ΕΕ: Παράταση 3 ετών στις αυτοκινητοβιομηχανίες για να συμμορφωθουν με τους στόχους εκπομπών ρύπων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προτείνει την αναθεώρηση των προγραμματισμένων προστίμων για τους κατασκευαστές αυτοκινήτων, όταν τα οχήματα και τα φορτηγά που κατασκευάζουν δεν τηρούν τις προδιαγραφές των στόχων εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα.

Έτσι, θα επιτραπεί στις αυτοκινητοβιομηχανίες να επιτύχουν τους στόχους εκπομπής μέσα σε μία τριετία.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε σήμερα στη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου ότι οι στόχοι εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα που έχουν καθοριστεί παραμένουν σε ισχύ, αλλά η συμμόρφωση των αυτοκινητοβιομηχανιών θα μπορεί να επιτευχθεί μέσα σε μία τριετία και όχι σε ένα έτος.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να εκδώσει το σχέδιο δράσης της για την αυτοκινητοβιομηχανία την Τετάρτη, προκειμένου να βοηθήσει την προσπάθεια των Ευρωπαίων κατασκευαστών οχημάτων στην ηλεκτροκίνηση των μοντέλων τους, αλλά και στην ανταγωνιστικότητά τους απέναντι στους Κινέζους και Αμερικανούς ανταγωνιστές τους.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

