Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών καταδικάζει την απόφαση του Ισραήλ να σταματήσει την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, τονίζοντας πως «η άρνηση της ισραηλινής κυβέρνησης στην πρόσβαση του παλαιστινιακού λαού σε βασικές προμήθειες αποτελεί κατάφωρη παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου».

Στην τουρκική ανακοίνωση σημειώνεται ότι η απόφαση αυτή «αποσκοπεί στη συλλογική τιμωρία του παλαιστινιακού λαού» και «θέτει σε κίνδυνο τις προσπάθειες για την εγκαθίδρυση μιας διαρκούς εκεχειρίας στη Γάζα».

«Η διεθνής κοινότητα πρέπει να αναλάβει άμεση δράση για να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα και να διασφαλίσει ότι το Ισραήλ θα εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του» καταλήγει η ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΕΞ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

