Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε σήμερα ότι είναι αναγκαίο κάποιος να πιέσει τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να κάνει ανακωχή, μετά από την αντιπαράθεσή του με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο, η οποία έδειξε το πόσο δύσκολο θα είναι να βρεθεί ένας τρόπος τερματισμού του πολέμου.

«Αυτό που συνέβη στον Λευκό Οίκο την Παρασκευή, έδειξε φυσικά, το πόσο δύσκολο θα είναι να επιτευχθεί μία τροχιά διευθέτησης του ζητήματος γύρω από την Ουκρανία. Το καθεστώς του Κιέβου και ο Ζελένσκι δεν επιθυμούν την ειρήνη. Επιθυμούν τη συνέχιση του πολέμου», δήλωσε ο Πεσκόφ.

«Είναι πολύ σημαντικό κάποιος να πιέσει τον ίδιο τον Ζελένσκι για να αλλάξει τη θέση του».

«Κάποιος πρέπει να κάνει τον Ζελένσκι να θέλει την ειρήνη. Αν μπορούν να το κάνουν οι Ευρωπαίοι θα πρέπει να τους αναγνωριστεί και να σχολιαστεί θετικά», τόνισε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

