Η φον ντερ Λάιεν θα ενημερώσει αύριο τα κράτη-μέλη για το σχέδιο επανεξοπλισμού της Ευρώπης

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν θα ενημερώσει αύριο τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά με τα σχέδια ενίσχυσης της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας, αλλά και τις αμυντικές ικανότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με μία σημερινή δήλωσή της.

«Αύριο, θα ενημερώσω τα κράτη-μέλη μέσω μιας επιστολής για το σχέδιο επανεξοπλισμού της Ευρώπης» δήλωσε η ίδια στους δημοσιογράφους.

«Χρειαζόμαστε αναμφίβολα μία μαζική αύξηση (δαπανών) στην άμυνα. Επιθυμούμε διαρκή ειρήνη, αλλά η διαρκής ειρήνη μπορεί μόνο να οικοδομηθεί στην (αμυντική) ισχύ και η (αμυντική) ισχύς αρχίζει με την ισχυροποίησή μας», εξήγησε η ίδια.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

