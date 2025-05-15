Ο Γερμανός καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς, δήλωσε στη γερμανική εφημερίδα Die Zeit ότι το Βερολίνο είναι έτοιμο να προχωρήσει να προχωρήσει στη δέσμευση των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, εφόσον αυτό κριθεί νομικά εφικτό.

Παράλληλα, ανέφερε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις για περαιτέρω κυρώσεις στους ενεργειακούς και τραπεζικούς τομείς, για τη λήψη επιπλέον μέτρων που αφορούν ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, καθώς και για κυρώσεις κατά συγκεκριμένων φυσικών προσώπων.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.