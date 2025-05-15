Το πρώτο άγαλμα είχε καεί από αγνώστους, το νέο εξαφανίστηκε μυστηριωδώς: ένα μπρούτζινο έργο που απεικονίζει την Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ Μελάνια Τραμπ εκλάπη στη γενέτειρά της, τη Σλοβενία.

«Για το συμβάν οι αρχές ενημερώθηκαν την Τρίτη. Αστυνομικοί έσπευσαν αμέσως στο σημείο και μία έρευνα ξεκίνησε» για να βρεθεί ο ένοχος, δήλωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) μία εκπρόσωπος Τύπου της αστυνομίας.

Σε φυσικό μέγεθος και ισορροπώντας πάνω σε έναν κορμό δέντρου, το άγαλμα αυτό την απεικονίζει να χαιρετάει, μια κίνηση που ο καλλιτέχνης εμπνεύστηκε από την πόζα του προεδρικού ζεύγους των ΗΠΑ στην τελετή ορκωμοσίας του Ντόναλντ Τραμπ το 2017. Τα αποκαλυπτήρια του μπρούτζινου έργου έγιναν το 2020 στη μέση ενός ιδιωτικού χωραφιού, κοντά στη Σέβνιτσα, μια πόλη στο ανατολικό τμήμα της χώρας όπου η Μελάνια Τραμπ πέρασε τα παιδικά της χρόνια.

Ο δημιουργός του, ο Αμερικανός εννοιολογικός καλλιτέχνης Μπραντ Ντάουνι, ήθελε να το κάνει ένα «μη-μνημείο, μια αντι-προπαγάνδα», εξηγώντας πως στόχευε να αποδοκιμάσει με αυτό την πολιτική του ενοίκου του Λευκού Οίκου, υπενθυμίζοντας πως και η σύζυγός του που ονομάζεται Μελάνια Κναβς στη Γιουγκοσλαβία, είναι μετανάστρια.

Ο ίδιος εξέφρασε τη «θλίψη» του για την εξαφάνιση του έργου, το οποίο στηριζόταν σταθερά στον κορμό του δέντρου με τη βοήθεια σκυροδέματος και σιδερένιων ράβδων, αναγκάζοντας τους κλέφτες να το κόψουν στο σημείο πάνω από τους αστραγάλους.

«Έχω την αίσθηση ότι αυτό έχει σχέση» με την επιστροφή του δισεκατομμυριούχου στην εξουσία, «όμως, ποιος ξέρει;», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Ένα προηγούμενο άγαλμα, που απεικόνιζε το πρώην μοντέλο με το διάσημο γαλάζιο ταγιέρ της, είχε μετατραπεί σε στάχτες τον Ιούλιο του 2020. Λαξευμένο με αλυσοπρίονο πάνω σε έναν κορμό δέντρου, παραπέμποντας σε σκιάχτρο, η φωτογραφία του αγάλματος είχε κάνει τον γύρο κόσμου και είχε προκαλέσει ποικίλλα σχόλια.

Η διακριτική «Πρώτη Κυρία» Μελάνια Τραμπ, ηλικίας 55 ετών, δεν έχει ποτέ τιμήσει με την παρουσία της την πόλη, που βρίσκεται σε απόσταση 90 χιλιομέτρων από την πρωτεύουσα της Σλοβενίας Λιουμπλιάνα.

Έφυγε από τη γενέτειρά της, που έχει πληθυσμό δύο εκατομμυρίων κατοίκων, πριν από το τέλος του κομμουνισμού και πήγε στη λαμπερή Νέα Υόρκη τη δεκαετία του 1990 για να συνεχίσει την καριέρα της. Απέκτησε αμερικανική υπηκοότητα το 2016 και είναι η τρίτη κατά σειρά σύζυγος του Ντόναλντ Τραμπ, με την οποία απέκτησε έναν γιο, τον Μπάρον, ο οποίος μιλά σλοβένικα.

Αν και η πρώτη θητεία του Ρεπουμπλικανού προκάλεσε αισθήματα ελπίδας στη Σέρβιτσα, όπου τα προϊόντα «Μελάνια Τραμπ» γνώρισαν μεγάλη άνθιση, η δεύτερη θητεία του έγινε δεκτή μάλλον με αδιαφορία, ή ακόμα και εχθρικότητα, μπροστά στον εμπορικό πόλεμο που ξεκίνησε η Ουάσιγκτον εναντίον της ΕΕ.

Πηγή: AFP, ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.