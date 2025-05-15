Η πρόταση του Πούτιν για συνομιλίες στην Κωνσταντινούπολη «απέκρουσε» την πίεση των Ευρωπαίων για κυρώσεις από τις ΗΠΑ

Η υπόσχεση για άμεσες συνομιλίες μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας στην Κωνσταντινούπολη έχει εκτροχιάσει τις ευρωπαϊκές προσπάθειες να πάρουν με το μέρος τους τις Ηνωμένες Πολιτείες, ώστε να επιβάλουν νέες κυρώσεις στη Ρωσία, εάν δεν υπάρξει άμεση κατάπαυση του πυρός 30 ημερών.

Καθώς οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι έβλεπαν μεγαλύτερο βαθμό σκεπτικισμού από την ομάδα του Ντόναλντ Τραμπ απέναντι στις προθέσεις της Ρωσίας και συνεργάζονταν με Αμερικανούς αξιωματούχους για κυρώσεις, η πρόταση συνομιλιών του Βλαντιμίρ Πούτιν άλλαξε τη συζήτηση.

Η συνάντηση που αναμένεται την Πέμπτη στην Κωνσταντινούπολη έθεσε υπό αμφισβήτηση τα σχέδια κυρώσεων, σύμφωνα με εννέα Ευρωπαίους, Ουκρανούς και Αμερικανούς διπλωμάτες και αξιωματούχους, που μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας για να συζητήσουν ένα ευαίσθητο θέμα.

Ενώ οι συνομιλίες εκλαμβάνονται ως πιθανή σημαντική πρόοδος στις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου, η Ρωσία δεν έχει πει ποιον στέλνει, με αποτέλεσμα η Ουκρανία να εμφανίζεται απόθυμη να συμμετάσχει. Και αφού οι απεσταλμένοι των ΗΠΑ ενίσχυσαν τις συνομιλίες λέγοντας ότι θα έρθουν, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ είπε ότι δεν υπάρχουν σχέδια να συναντηθούν, θολώνοντας περαιτέρω τα νερά για το τι πραγματικά θα συμβεί την Πέμπτη.

Όταν οι ηγέτες της Γαλλίας, της Βρετανίας, της Γερμανίας και της Πολωνίας ταξίδεψαν στο Κίεβο το περασμένο Σαββατοκύριακο για να πιέσουν για κατάπαυση του πυρός, είχαν τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ και εκείνος εξέφρασε την προθυμία να ασκήσει πίεση - συμπεριλαμβανομένων πιθανών κυρώσεων - στη Ρωσία, δήλωσαν δύο διπλωμάτες.

Η έκκληση του Πούτιν για συνομιλίες, ωστόσο, την οποία στη συνέχεια υποστήριξε ο Τραμπ, ανέτρεψε την απειλή καθώς όλες οι πλευρές προσπαθούσαν να οργανώσουν συναντήσεις στην Κωνσταντινούπολη.

Οι ηγέτες της ηπείρου εξακολουθούν να πιέζουν για συντονισμένες ευρωπαϊκές και αμερικανικές κυρώσεις, που πιθανώς στοχεύουν τον χρηματοπιστωτικό και τον ενεργειακό τομέα, για να πιέσουν το Κρεμλίνο να σταματήσει τις μάχες. Ωστόσο, η αβεβαιότητά τους σχετικά με το αν η Ουάσιγκτον θα ακολουθήσει, έχει μεγαλώσει, με τους Ευρωπαίους αξιωματούχους να περιγράφουν την έκκληση του Πούτιν για τη συνάντηση ως τακτική στασιμότητας.

Οι συζητήσεις στη διήμερη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ που ξεκίνησε στην Αττάλεια, κυριαρχήθηκαν από τις τελευταίες εξελίξεις αναφορικά με τις πιθανές συνομιλίες.

Από την πλευρά των ΗΠΑ, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος βρίσκεται στην Αττάλεια σε συνάντηση με τους ομολόγους του του ΝΑΤΟ, και οι ειδικοί απεσταλμένοι Στιβ Γουίτκοφ και Κέιθ Κέλογκ αναμένεται να μεταβούν στην Κωνσταντινούπολη την Παρασκευή.

Η Ρωσία ωστόσο δεν είπε ότι θα συναντηθεί μαζί τους και παρέμεινε εγκλωβισμένη για το ποιον θα στείλει -είτε είναι ο Πούτιν, ανώτατοι αξιωματούχοι ή μια ομάδα γραφειοκρατών- προκαλώντας αυξανόμενο εκνευρισμό από την Ουκρανία, η οποία έστειλε τον υπουργό Εξωτερικών της στη συγκέντρωση του ΝΑΤΟ στην Αττάλεια.

Ο Ζελένσκι εξακολουθεί να πιέζει για συνάντηση με τον ίδιο τον Πούτιν στην Τουρκία. «Γιατί προσωπικά μαζί του [τον Πούτιν]; Επειδή μια σοβαρή συζήτηση για τον τερματισμό της δολοφονίας και τον τερματισμό του πολέμου θα πρέπει να γίνει με αυτόν που τελικά παίρνει τις αποφάσεις στη Ρωσία», είπε ένας Ουκρανός αξιωματούχος. «Όλα θα εξαρτηθούν από το αν ο Πούτιν φοβάται να έρθει στην Τουρκία ή όχι. Με βάση την απάντησή του, η ουκρανική ηγεσία θα αποφασίσει για τα επόμενα βήματα».

Στο Air Force One, ο Τραμπ, ο οποίος βρίσκεται σε ταξίδι στη Μέση Ανατολή, είπε στους δημοσιογράφους την Τετάρτη ότι δεν ήξερε αν ο Πούτιν θα εμφανιζόταν για συνομιλίες στην Τουρκία. «Ξέρω ότι θα ήθελε να είμαι εκεί. Και αυτό είναι μια πιθανότητα... Δεν ξέρω ότι θα ήταν εκεί αν δεν είμαι εκεί. Θα το μάθουμε», είπε.

Με τον Τραμπ να εγκρίνει μια συνάντηση Ρωσίας-Ουκρανίας, οι Ευρωπαίοι ηγέτες περιμένουν τώρα να δουν αν θα προκύψει κάτι από τις συνομιλίες της Πέμπτης.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση συμφώνησε την Τετάρτη για το 17ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, με στόχο κυρίως τον λεγόμενο σκιώδη στόλο που χρησιμοποιείται για να παρακάμψει το εμπάργκο στο ρωσικό πετρέλαιο. Οι συζητήσεις με την Ουάσιγκτον ήταν για ευρύτερες ευρωπαϊκές και αμερικανικές κυρώσεις, ώστε να σταλεί μια προειδοποίηση στο Κρεμλίνο.

«Υπήρξε μια στιγμή που οι συνομιλίες έμοιαζαν χαμένη υπόθεση, αλλά τώρα φαίνεται ότι θα μπορούσε να υπάρξει κάποια ώθηση», τόσο για τις διαπραγματεύσεις όσο και για τη διάθεση των ΗΠΑ να πιέσουν τη Ρωσία, δήλωσε Ευρωπαίος διπλωμάτης.

Ο Εμανουέλ Μακρόν είπε ότι αξιωματούχοι της Ε.Ε. ήταν σε συνομιλίες με αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ και Αμερικανούς γερουσιαστές για κυρώσεις, εξετάζοντας τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο ως πιθανούς στόχους.

Ο νέος πρεσβευτής των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, Μάθιου Γ. Γουίτακερ, είπε ότι «όλα είναι στο τραπέζι» στην προσπάθεια να διαπραγματευτεί το τέλος του πολέμου. «Θα πρέπει τελικά να κρίνουμε τη δέσμευση του Προέδρου Πούτιν για μια μακροπρόθεσμη κατάπαυση του πυρός από τις πράξεις του, όχι από τα λόγια του», τόνισε.

Ερωτηθείς εάν η Ουάσιγκτον θα επιβάλει νέες κυρώσεις εφόσον η Ρωσία εξακολουθεί να απορρίπτει μια άμεση κατάπαυση του πυρός 30 ημερών, είπε: «Απλώς πρέπει να το κάνουμε αυτό βήμα προς βήμα».

«Νομίζω ότι ο πρόεδρος Τραμπ έχει πει ότι είναι απογοητευμένος με τη Ρωσία. Είχε απογοητευτεί στο παρελθόν και από την Ουκρανία», πρόσθεσε ο Γουίτακερ.

Πηγή: skai.gr

