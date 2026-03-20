Ο γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς επέκρινε σε εξαιρετικά οξύ τόνο τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή την «ανεντιμότητα» από πλευράς του ούγγρου πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν, ο οποίος δεν υποχώρησε στις πιέσεις των ομολόγων του να προχωρήσει στην άρση του βέτο του και να επιτρέψει τη χορήγηση δανείου 90 δισεκατομμυρίων ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην Ουκρανία.

«Πρόκειται για ενέργεια κατάφωρης ανεντιμότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση» που «δεν είχε υπάρξει ποτέ πριν με αυτή τη μορφή. Και είμαι απόλυτα πεπεισμένος ότι θα αφήσει βαθιά σημάδια», έκρινε ο γερμανός καγκελάριος μιλώντας στον Τύπο μετά το πέρας της συνόδου κορυφής των 27 στις Βρυξέλλες.

Πηγή: skai.gr

