ΕΕ: Αμετακίνητος ο Ορμπαν και το βέτο του στο δάνειο προς την Ουκρανία

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες που συνήλθαν σήμερα στις Βρυξέλλες δεν κατόρθωσαν να μετακινήσουν τον πρωθυπουργό της Ουγγαρίας Βίκτορ Ορμπαν, που έχει ασκήσει βέτο στην χορήγηση δανείου 90 δισεκατομμυρίων ευρώ στην Ουκρανία, έγινε γνωστό από διπλωματικές πηγές.

Οι ηγέτες των 27 συμφώνησαν να συζητήσουν και πάλι το θέμα κατά το επόμενο ραντεβού τους, σύμφωνα με το κοινό ανακοινωθέν της συνόδου.

Η συζήτηση για το δάνειο στην Ουκρανία διήρκεσε 90 λεπτά, τα οποία δεν αποδείχθηκαν αρκετά για να αλλάξει τη θέση του ο Ούγγρος πρωθυπουργός.

Ο Βίκτορ Όρμπαν δήλωσε, μάλιστα, ότι οι επικείμενες εκλογές στην Ουγγαρία, είναι ανεξάρτητες από το βέτο που ασκεί για το δάνει στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με έναν από τους διπλωμάτες που έλαβαν γνώση όσων συνέβησαν στην κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα καταδίκασε τη συμπεριφορά του Όρμπαν ως «απαράδεκτη» και τη χαρακτήρισε παραβίαση των όρων συνεργασίας που διέπουν την ΕΕ. Ο Κόστα επεσήμανε, μάλιστα, ότι κανένας ηγέτης δεν έχει παραβιάσει ποτέ «αυτή την κόκκινη γραμμή στο παρελθόν».





Πηγή: skai.gr

