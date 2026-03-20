Μακρόν: Πρόταση για «πλαίσιο αποστολής του ΟΗΕ» στο στενό του Ορμούζ, αφού σιγήσουν τα όπλα

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν αναφέρθηκε το βράδυ της Πέμπτης προς Παρασκευή στην πιθανότητα «πλαισίου του ΟΗΕ» όσον αφορά μελλοντική αποστολή που θα εγγυάται την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στο στενό του Ορμούζ, αφού σιγήσουν τα όπλα, κρίνοντας πως κάτι τέτοιο «θα μπορούσε να βοηθήσει».

Η κυβέρνηση της Γαλλίας θα θέσει το θέμα «στους κυριότερους εταίρους (της), ειδικά στα κράτη-μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας» του ΟΗΕ, ώστε να εξεταστεί η πιθανότητα «να έχουμε πλαίσιο του ΟΗΕ για αυτό που θέλουμε να κάνουμε στο Ορμούζ», είπε στον Τύπο ο κ. Μακρόν μετά τη σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες.

Πρόκειται για «εξερευνητική» πρωτοβουλία «που αρχίσαμε και θα δούμε τις επόμενες ημέρες αν έχει πιθανότητα» να καρποφορήσει, πρόσθεσε.

Εξήγησε ότι συζήτησε για αυτό με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, τον πρωθυπουργό της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι και ευρωπαίους ηγέτες.

Σύμφωνα με τον Εμανουέλ Μακρόν, «η Γαλλία είναι έτοιμη, μαζί με άλλες χώρες, να αναλάβει την ευθύνη ενός συστήματος συνοδείας των πλοίων στο στενό, στο πλαίσιο αποστολής» που όμως δεν θα έχει καμιά σχέση με τον πόλεμο.

Απεναντίας, «δεν θα συμμετάσχουμε σε καμιά δύναμη στο στενό στο πλαίσιο των πολεμικών επιχειρήσεων και των βομβαρδισμών σε εξέλιξη» στη Μέση Ανατολή, επέμεινε ο γάλλος πρόεδρος.

